"Переносила мертвый плод": 36-летняя Мила Нитич рассказала о потере ребенка

36-летняя украинская певица Мила Нитич (Людмила Нитичук) рассказала о замерлой беременности в первом триместре.

В интервью Славе Дёмину артистка вспомнила, как сама интуитивно поняла, что случилась беда.

Мила Нитич потеряла ребенка

Звезда призналась, что ей сделали предложение уже после потери ребенка. Впрочем, она не была к этому готова в связи с пережитым тяжелым периодом.

"Это была замершая беременность. И это произошло буквально через несколько дней после операции, потому что так сложилось, что замершая беременность у меня длилась три недели — я вынашивала мертвый плод. И, получается, мне уже требовалось инвазивное вмешательство. Поэтому была проведена операция, и после операции он сделал мне предложение, как раз в мой день рождения. А я не была готова к этому", — говорит певица.

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Мила узнала о беременности, когда у нее началась задержка, а у нее всегда был очень регулярный цикл.

"Я была ужасно напугана. Я не была готова. Во-первых, времени было очень мало. Наши отношения только-только начались. Прошло всего несколько месяцев", — вспоминает певица свои мысли после положительного результата теста.

Со временем она успокоилась и стала легче относиться к переменам в жизни.

Мила вспомнила, как интуитивно поняла, что что-то не так. Ведь сначала у неё был сильный токсикоз. Подозрение возникло как раз во время рабочей поездки певицы в Буковель.

Мила Нитич Фото: Instagram

"Я вскакиваю с кровати. Поглаживаю себя. Понимаю, что у меня не болит грудь. Меня не тошнит. Что-то не так", — говорит звезда.

Она не хотела публично говорить о беременности до определённого срока, ведь понимала, что существуют риски.

В Яремче ей сделали УЗИ, и там она узнала, что плод замер.

Мила, несмотря на это, всё равно выступила в Буковеле, ведь её там ждали в детском лагере. Следующий день певица провела в слезах.

А после операции у артистки произошел гормональный сбой.

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