"Переносила мертвий плід": 36-річна Міла Нітіч розповіла про втрату дитини

36-річна українська співачка Міла Нітіч (Людмила Нитичук) розповіла про втрату вагітності в першому триместрі.

Артистка в інтервʼю Славі Дьоміну пригадала, як сама інтуїтивно зрозуміла, що сталася біда.

Міла Нітіч втратила дитину

Зірка зізналася, що їй зробили пропозицію вже після втрати дитини. Втім, вона не була до цього готова на фоні важкого періоду.

"Це була завмерла вагітність. І це було буквально кілька днів після операції, тому що так сталося, що завмерла вагітність у мене була протягом трьох тижнів, я переносила мертвий плід. І, виходить, мені вже потрібне було інвазивне втручання. І тому відбулася операція і після операції він зробив мені пропозицію, якраз на мій день народження. І я не була готова до цього", — каже співачка.

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Міла дізналася про вагітність, коли почалася затримка, а в неї завжди був дуже чіткий цикл.

"Я була страшно перелякана. Я не готова була. По-перше, дуже мало було часу. У нас стосунки тільки-тільки почалися. Кілька місяців пройшло", — пригадує співачка свої думки після позитивного тесту.

Згодом вона заспокоїлася та легше ставилася до змін у житті.

Міла пригадала, як інтуїтивно зрозуміла, що щось не так. Адже спершу в неї був страшний токсикоз. Момент підозри стався якраз під час перебування співачки в Буковелі по роботі.

Міла Нітіч Фото: Instagram

"Я підриваюсь з ліжка. Лап-лап себе. Я розумію, що в мене груди не болять. У мене немає нудоти. Щось не те", — каже зірка.

Вона не хотіла публічно казати про вагітність до певного терміну, адже розуміла, що є ризики.

В Яремче вона зробила УЗД, де й дізналася, що плід завмер.

Міла, попри це, все одно виступила в Буковелі, адже її там чекали в дитячому таборі. Наступний день співачка провела у сльозах.

А після операції в артистки стався гормональній збій.

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