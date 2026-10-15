"Тіло помирало": Міла Нітіч вразила, як схудла на 12 кг на уколах

Українська співачка Міла Нітіч вперше відверто розповіла про своє схуднення. Зірка позбавилась 12 кілограмів завдяки препаратам Оземпік та Мунджаро. Однак тепер після уколів артистка розгрібає важкі наслідки.

Три роки тому Міла Нітіч колола Оземпік, а потім – Мунджаро. У результаті артистка схудла на 12 кілограмів, але зараз у неї стався відкат і вона знову набрала 6 кг. Про це знаменитість розповіла в інтерв’ю Славі Дьоміну.

Жахливі наслідки схуднення на уколах

За словами Міли, вона почала колоти Мунджаро не тому, що хотіла скинути вагу. У співачки виявили інсулінорезистентність, і в неї був переддіабет.

Нітіч зізналась, що на Оземпіку вона взагалі не хотіла їсти, а на Мунджаро нормально харчувалась. Однак це ніяк не впливає на те, що відбувається після курсу препарату.

"Я пів року колола Мунджаро, а три місяці тому перестала. Після відміни препарату у мене були проблеми з органами, але найбільше вдарило по шлунково-кишковому тракту", — розповіла Міла.

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Наразі співачка у періоді відкату. Вона приводить своє здоров’я у порядок, бо має багато проблем – наприклад, у неї погано засвоювався білок в організмі.

Міла закликала не шукати чарівної таблетки для схуднення, бо її не існує.

Як зараз виглядає Міла Нітіч Фото: Скрін відео

Тіло помирало

Також Нітіч зізналась, що після схуднення була дуже не щаслива. Їй навіть не хотілось жити, бо все тіло боліло.

"Коли я була у вазі 61 кілограм, я була дуже худа, красива, але не щаслива. Я прокидалась і не хотіла жити, бо тіло болить, тебе нічого не радує. Останнім було те, коли я їхала додому в авто, а в мене в голові з’явилась думка, що моє тіло помирає", — розповіла співачка.

Зазначимо, що на сьогодні артистка важить 66 кілограмів при зрості 170 сантиметрів.

Міла Нітіч схудла Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Напередодні між телеведучим Анатолієм Анатолічем та блогером Олексієм Дурнєвим виник публічний конфлікт, спричинений жартами щодо схуднення першого начебто на "Оземпіку".

48-річна акторка опублікувала нові фото і її шанувальники запідозрили, що вона приймає сумнозвісний препарат для діабетиків Оземпік.

Крім того, Наталя Могилевська емоційно відреагувала на постійні закиди підписників щодо використання популярних препаратів для схуднення та естетичної медицини.