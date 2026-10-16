Юмористка Лера Мандзюк призналась, что в 6 лет подверглась сексуальному насилию

Украинская комиксистка Лера Мандзюк впервые откровенно рассказала, как пережила сексуальное насилие в детстве. Когда девочке было шесть лет, к ней приставал дальний родственник.

По словам Мандзюк, тогда она побоялась рассказать кому-то об этой неприятной ситуации, поскольку думала, что её отругают. Об этом юмористка рассказала Маше Ефросининой в новом интервью.

Лера Мандзюк пережила сексуальное насилие

Комикеса вспомнила ситуацию, которая очень сильно её травмировала и из-за которой она отрицала секс и сексуальность.

Когда Лери было шесть лет, она пошла с мамой в гости к родственникам. Это было летом, перед началом учебного года. Она была единственным ребенком, и ей стало скучно. Тогда девочка решила пойти поиграть на улицу.

Вслед за Лерой сразу же пошел мужчина, её дальний родственник. Он предложил собрать груши и полакомиться малиной в саду. Девушка согласилась.

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"И я пошла с ним, и там произошла неприятная ситуация. До сих пор не люблю груши… Этот мужчина оказался педофилом, я тогда не знала такого слова. Я не понимала, что происходит. Сначала я подумала, что он хочет меня обнять… С того момента у меня осталась страшная травма: и страх, и запрет на всё, что касается секса", — призналась Мандзюк.

По словам юмористки, мужчина не заставлял её ничего делать. Она была в платье, а он вставлял пальцы в половые органы.

"Он не заставлял меня ничего делать, я была в платье, он вставлял пальцы в половые органы… Это длилось недолго, я смогла вырваться… Он до сих пор жив. Когда я об этом вспомнила, я поняла, почему до 19 лет не носила платья", — сказала Мандзюк.

Лера Мандзюк дала новое интервью Фото: Скрин видео

Лера отметила, что очень долго скрывала эту ситуацию, никому не рассказывала и думала, что это секрет. Девушка боялась, что после этого к ней изменят отношение, и у неё было ощущение, будто она "грязная, какая-то не такая", и что это её вина.

"Сейчас я понимаю, что я не виновата, мне было шесть лет, я была ребёнком. И единственный человек, который виноват, — это этот мужчина. Я тогда замкнулась в себе и решила никому не рассказывать, чтобы меня не ругали", — рассказала комик.

Мандзюк добавила, что эта ситуация повлияла на неё как на ребёнка, как на девушку и женщину, и даже как на стендап-комика.

"Я не согласна с тем, что это то, что нужно скрывать, чего нужно стыдиться или чего нужно бояться говорить", — подчеркнула Лера.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинская комик Лера Мандзюк публично "подколола" Машу Ефросинину на одном из мероприятий. Это произошло как раз на фоне громкого обсуждения интервью мужа Оли Поляковой.

Также юмористка объяснила свою неудачную шутку незнанием темы. Она извинилась за свою шутку над детьми.

Кроме того, Лера Мандзюк резко высказалась по поводу видео Тины Кароль, на котором певица занимается йогой в поезде "Укрзализныци". Юмористка считает, что такое видео выглядит "постановкой и дешево".