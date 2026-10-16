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Юмористка Лера Мандзюк призналась, что в 6 лет подверглась сексуальному насилию

Как выглядит Лера Мандзюк
Лера Мандзюк | Фото: Скрин видео

Украинская комиксистка Лера Мандзюк впервые откровенно рассказала, как пережила сексуальное насилие в детстве. Когда девочке было шесть лет, к ней приставал дальний родственник.

По словам Мандзюк, тогда она побоялась рассказать кому-то об этой неприятной ситуации, поскольку думала, что её отругают. Об этом юмористка рассказала Маше Ефросининой в новом интервью.

Лера Мандзюк пережила сексуальное насилие

Комикеса вспомнила ситуацию, которая очень сильно её травмировала и из-за которой она отрицала секс и сексуальность.

Когда Лери было шесть лет, она пошла с мамой в гости к родственникам. Это было летом, перед началом учебного года. Она была единственным ребенком, и ей стало скучно. Тогда девочка решила пойти поиграть на улицу.

Вслед за Лерой сразу же пошел мужчина, её дальний родственник. Он предложил собрать груши и полакомиться малиной в саду. Девушка согласилась.

Видео дня

"И я пошла с ним, и там произошла неприятная ситуация. До сих пор не люблю груши… Этот мужчина оказался педофилом, я тогда не знала такого слова. Я не понимала, что происходит. Сначала я подумала, что он хочет меня обнять… С того момента у меня осталась страшная травма: и страх, и запрет на всё, что касается секса", — призналась Мандзюк.

По словам юмористки, мужчина не заставлял её ничего делать. Она была в платье, а он вставлял пальцы в половые органы.

"Он не заставлял меня ничего делать, я была в платье, он вставлял пальцы в половые органы… Это длилось недолго, я смогла вырваться… Он до сих пор жив. Когда я об этом вспомнила, я поняла, почему до 19 лет не носила платья", — сказала Мандзюк.

Как выглядит Лера Мандзюк
Лера Мандзюк дала новое интервью
Фото: Скрин видео

Лера отметила, что очень долго скрывала эту ситуацию, никому не рассказывала и думала, что это секрет. Девушка боялась, что после этого к ней изменят отношение, и у неё было ощущение, будто она "грязная, какая-то не такая", и что это её вина.

"Сейчас я понимаю, что я не виновата, мне было шесть лет, я была ребёнком. И единственный человек, который виноват, — это этот мужчина. Я тогда замкнулась в себе и решила никому не рассказывать, чтобы меня не ругали", — рассказала комик.

Мандзюк добавила, что эта ситуация повлияла на неё как на ребёнка, как на девушку и женщину, и даже как на стендап-комика.

"Я не согласна с тем, что это то, что нужно скрывать, чего нужно стыдиться или чего нужно бояться говорить", — подчеркнула Лера.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, Лера Мандзюк резко высказалась по поводу видео Тины Кароль, на котором певица занимается йогой в поезде "Укрзализныци". Юмористка считает, что такое видео выглядит "постановкой и дешево".