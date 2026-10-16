Гумористка Лєра Мандзюк зізналась у сексуальному насильстві в 6 років

Українська комікеса Лєра Мандзюк вперше відверто розповіла, як пережила сексуальне насильство у дитинстві. Коли дівчині було шість років, до неї домагався далекий родич.

За словами Мандзюк, тоді вона побоялась розказати комусь про прикру ситуацію, оскільки думала, що її насварять. Цим гумористка поділилась з Машею Єфросиніною у новому інтерв’ю.

Лєра Мандзюк пережила сексуальне насильство

Комікеса пригадала ситуацію, яка дуже сильно її закрила і через яку вона заперечувала секс та сексуальність.

Коли Лєрі було шість років, вона пішла з мамою у гості до родичів. Це було влітку перед школою. Вона була єдиною дитиною і їй стало скучно. Тоді дівчина вирішила піти бавитися на вулицю.

За Лєрою одразу пішов чоловік, її далекий родич. Він запропонував зібрати груші та поїсти малину у садку. Дівчина погодилась на це.

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"І я пішла з ним, і там сталася неприємна ситуація. Не люблю груші по сьогоднішній день… Цей чоловік виявився педофілом, я тоді не знала такого слова. Я не розуміла, що відбувається. Спочатку я подумала, що він хоче мене обійняти… З того моменту в мене була страшна травма: і страх, і заборона всього, що стосується сексу", — зізналась Мандзюк.

За словами гумористки, чоловік не змушував її нічого робити. Вона була у сукні і він сував пальці у статеві органи.

"Він не змушував мене нічого робити, я була у сукні, він сував пальці у статеві органи… Це тривало недовго, я змогла вирватись… Він досі живий. Коли я це згадала, я зрозуміла, чому я не носила сукні до 19 років", — сказала Мандзюк.

Лєра Мандзюк дала нове інтерв'ю Фото: Скрін відео

Лєра зазначила, що дуже довго приховувала цю ситуацію, нікому не розказувала і думала, що це секрет. Дівчина боялась, що після цього до неї зміниться ставлення і було відчуття ніби вона "грязна, якась не така", і що це її провина.

"Зараз я розумію, що я не винна, мені було шість років, я була дитина. І єдина людина, яка винна, це цей чоловік. Я тоді закрилась і вирішила нікому не казати, щоб мене не наказували", — розповіла комікеса.

Мандзюк додала, що ситуація вплинула на неї як на дитину, як на дівчину та жінку, і навіть як на стендап-комікесу.

"Я не згодна з тим, що це така річ, яку треба приховувати, соромитись або боятися про це говорити", — наголосила Лєра.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Українська комікеса Лєра Мандзюк публічно "підколола" Машу Єфросиніну на одному із заходів. Це сталося якраз на фоні гучного обговорення інтервʼю чоловіка Олі Полякової.

Також гумориства пояснила свій невдалий жарт некомпетентністю в темі. Вона вибачилась за свій жарт над дітьми.

Крім того, Лєра Мандзюк різко висловилася щодо відео Тіни Кароль, де співачка займається йогою в поїзді "Укрзалізниці". Гумориства вважає, що таке відео виглядає "постановчо і дешево".