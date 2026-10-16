Анита Луценко впервые раскрыла своего нового возлюбленного (фото)

Фитнес-тренер Анита Луценко, которая стала известна благодаря участию в шоу "Взвешенные и счастливые", впервые подтвердила, что находится в отношениях. Её избранником стал испанский бизнесмен Фермин Эгидо.

К тому же Луценко показала лицо своего возлюбленного. Она опубликовала романтические снимки с фотосессии на своей странице в Instagram (ferminegido).

Как выглядят влюбленные

Новый избранник спортсменки — испанский бизнесмен Фермин Эгидо. На опубликованных снимках Анита и её возлюбленный выглядят невероятно счастливыми. Во время съёмки они нежно обнимались и держались за руки. Пара прогулялась по улицам Киева.

Луценко призналась, что снова смогла полюбить и сейчас действительно по-настоящему счастлива.

"Думала, что больше никогда не полюблю… Но… Когда встречаешь своего человека, то чувствуешь настоящее спокойствие, благодарность и полное принятие. Счастлива с Фермином", — написала тренер.

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Анита Луценко и её новый возлюбленный Фото: Instagram Анита Луценко и её новый возлюбленный Фото: Instagram Анита Луценко и её новый возлюбленный Фото: Instagram Анита Луценко и её новый возлюбленный Фото: Instagram Анита Луценко и её новый возлюбленный Фото: Instagram Анита Луценко и её новый возлюбленный Фото: Instagram Анита Луценко и её новый возлюбленный Фото: Instagram

Личная жизнь Луценко

Анита встречалась с Александром Лозовцовым. В 2016 году у пары родилась дочь Мия. В 2025 году Луценко сообщила, что никогда не была замужем и не мечтала о свадьбе.

Впоследствии спортсменка заявила, что решила разорвать отношения с Александром. Сейчас она самостоятельно воспитывает ребенка — без финансовой поддержки бывшего.

Анита Луценко с дочерью и Александром Лозовцовым Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Анита Луценко поделилась опытом, как полтора года жила без алкоголя. По её словам, этот эксперимент стал одним из самых полезных в её жизни.

Также звезда поделилась рецептом вкусного чизкейка, который придется по вкусу даже тем, кто боится набрать лишние 100 граммов. Рецепт она опубликовала на своей странице в соцсети.

Кроме того, Анита Луценко впервые за долгое время показала свою единственную дочь Мию. Также она рассказала о правилах, которыми руководствуется в воспитании своего ребенка.