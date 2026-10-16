Аніта Луценко вперше розкрила свого нового коханого (фото)

Фітнес-тренерка Аніта Луценко, яка стала відомою завдяки зйомках в шоу "Зважені та щасливі", вперше підтвердила, що перебуває у стосунках. Її обранцем став іспанський бізнесмен Фермін Егідо.

До того ж Луценко показала обличчя коханого. Вона оприлюднила романтичні знімки з фотосесії на сторінці в Instagram (ferminegido).

Як виглядають закохані

Новий обранець спортсменки — іспанський бізнесмен Фермін Егідо. На опублікованих кадрах Аніта та її коханий виглядають неймовірно щасливими. Вони ніжно обіймались та тримались за руки під час зйомки. Пара прогулялась вулицями Києва.

Луценко зізналась, що знову змогла покохати і зараз дійсно по-справжньому щаслива.

"Думала, що більше ніколи не покохаю… Але… Коли зустрічаєш свою людину, то відчуваєш справжній спокій, вдячність і повне прийняття. Щаслива з Ферміном", — написала тренерка.

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Аніта Луценко та її новий коханий Фото: Instagram Аніта Луценко та її новий коханий Фото: Instagram Аніта Луценко та її новий коханий Фото: Instagram Аніта Луценко та її новий коханий Фото: Instagram Аніта Луценко та її новий коханий Фото: Instagram Аніта Луценко та її новий коханий Фото: Instagram Аніта Луценко та її новий коханий Фото: Instagram

Особисте життя Луценко

Аніта зустрічалась з Олександром Лозовцовим. У 2016 році у пари народилась донька Мія. У 2025-му Луценко повідомила, що ніколи не була заміжня і не мріяла про весілля.

Згодом спортсменка заявила, що вирішила розірвати стосунки з Олександром. Наразі вона самостійно виховує дитину – без фінансової підтримки колишнього.

Аніта Луценко з донькою та Олександром Лозовцовим Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Аніта Луценко поділилася досвідом, як півтора року жила без алкоголю. За її словами, цей експеримент став одним із найкорисніших у житті.

Також зірка поділилася рецептом смачного чизкейка, який припаде до смаку навіть тим, хто боїться набрати зайві 100 грамів. Рецепт вона опублікувала на своїй сторінці у соцмережі.

Крім того, Аніта Луценко вперше за довгий час показала єдину доньку Мію. Також вона розповіла правила, якими користується у вихованні своєї дитини.