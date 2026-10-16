Клопотенко пошутил о школьных обедах и алкоголе (фото)

Украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко иронично отреагировал на пост в соцсети.

Пользователь сети опубликовал фото с кухни лицея в Коломые, на котором видны бутылки с алкоголем.

Клопотенко пошутил о школьных обедах

"Город Коломыя, пищеблок 8-го лицея", — говорится в подписи к фотографии.

Не остался в стороне и Евгений Клопотенко, который занимается реформой школьного питания и порой за это подвергается критике со стороны хейтеров в сети.

"Потом скажут, что это Клопотенко такое меню составил", — пошутил ресторатор.

В ответ на этот комментарий украинцы оставили ряд критических отзывов о школьном меню, составленном по рецептам Клопотенко. Одна из пользовательниц сети спросила, ест ли сам Евгений то, что предлагает детям.

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Клопотенко пошутил о школьных обедах Фото: Threads

"Конечно, ем! И я хочу показать людям, что питаться нужно разнообразно и сбалансированно, учитывая питательную ценность продуктов. Или вы считаете, что я должен был предложить детям макароны с кетчупом и мини-пиццу с майонезом и вареной колбасой?" — ответил ресторатор.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Шеф-повар и исследователь гастрономии Евгений Клопотенко в интервью Фокусу рассказал, какие местные продукты богаты витаминами, минералами, антиоксидантами и клетчаткой.

Клопотенко женился. Сердце кулинара покорила Екатерина. Молодожёны показали трогательные кадры из своего особенного дня.

Впоследствии стало известно, что пара собиралась заключить брачный договор. С таким предложением выступил сам Евгений, который объяснил, почему считает этот шаг важным.