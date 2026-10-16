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Клопотенко пожартував про шкільні обіди та алкоголь (фото)

Євген Клопотенко пожартував про шкільні обіди
Євген Клопотенко | Фото: Instagram

Український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко іронічно відреагував на пост у соцмережі.

Користувач мережі виставив фото з кухні ліцею в Коломиї, на якому видно пляшки алкоголю.

Клопотенко пожартував про шкільні обіди

"Місто Коломия харчоблок 8 ліцею", — йдеться в описі до фото.

Не пройшов повз і Євген Клопотенко, який займається реформою шкільного харчування та часом отримує за це "на горіхи" від хейтерів у мережі.

"Потім скажуть, що то Клопотенко таке меню склав", — пожартував ресторатор.

На цей коментар українці написали низку слів критики шкільного меню за рецептами Клопотенка. Одна з користувачок мережі запитала, чи сам Євген їсть те, що пропонує дітям.

клопотенко
Клопотенко пожартував про шкільні обіди
Фото: Threads

"Звісно їм! І маю на меті показати людям, що їсти потрібно і різноманітно, і збалансовано, враховувати нутрієнтну цінність продуктів. Чи ви вважаєте, що я мав запропонувати дітям макарони з кетчупом та мініпіцу з майонезом та вареною ковбасою?" — відповів ресторатор.

Видео дня

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

  • Шеф-кухар і дослідник гастрономії Євген Клопотенко в інтерв’ю Фокусу розповів, які місцеві продукти багаті на вітаміни, мінерали, антиоксиданти та клітковину.
  • Клопотенко одружився. Серцем кулінара заволоділа Катерина Воскресенька. Молодята показали зворушливі кадри зі свого особливого дня.

Згодом стало відомо, що пара збиралася скласти шлюбний контракт. З такою пропозицією виступив сам Євген, який розкрив, чому вважає цей крок важливим.