Клопотенко пожартував про шкільні обіди та алкоголь (фото)

Український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко іронічно відреагував на пост у соцмережі.

Користувач мережі виставив фото з кухні ліцею в Коломиї, на якому видно пляшки алкоголю.

Клопотенко пожартував про шкільні обіди

"Місто Коломия харчоблок 8 ліцею", — йдеться в описі до фото.

Не пройшов повз і Євген Клопотенко, який займається реформою шкільного харчування та часом отримує за це "на горіхи" від хейтерів у мережі.

"Потім скажуть, що то Клопотенко таке меню склав", — пожартував ресторатор.

На цей коментар українці написали низку слів критики шкільного меню за рецептами Клопотенка. Одна з користувачок мережі запитала, чи сам Євген їсть те, що пропонує дітям.

Клопотенко пожартував про шкільні обіди Фото: Threads

"Звісно їм! І маю на меті показати людям, що їсти потрібно і різноманітно, і збалансовано, враховувати нутрієнтну цінність продуктів. Чи ви вважаєте, що я мав запропонувати дітям макарони з кетчупом та мініпіцу з майонезом та вареною ковбасою?" — відповів ресторатор.

Видео дня

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Шеф-кухар і дослідник гастрономії Євген Клопотенко в інтерв’ю Фокусу розповів, які місцеві продукти багаті на вітаміни, мінерали, антиоксиданти та клітковину.

Клопотенко одружився. Серцем кулінара заволоділа Катерина Воскресенька. Молодята показали зворушливі кадри зі свого особливого дня.

Згодом стало відомо, що пара збиралася скласти шлюбний контракт. З такою пропозицією виступив сам Євген, який розкрив, чому вважає цей крок важливим.