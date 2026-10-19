Элина Свитолина разводится с мужем-французом: известна причина (фото)

Украинская теннисистка Элина Свитолина и её супруг, француз Гаэль Монфис, объявили о разводе после пяти лет брака.

Причиной развода стало тяжелое психологическое состояние Элины из-за войны в Украине. Она говорит, что постепенно теряла себя и поняла, что не сможет прийти в себя, оставаясь в браке.

Элина Свитолина разводится

"Это самое сложное, чем мне когда-либо приходилось делиться. Все знают, как много для меня значит Украина. Но я редко говорила о том, как война повлияла на мой внутренний мир. В прошлом году я рассказывала вам, что мне пришлось уйти с корта, поскольку мое эмоциональное состояние было нестабильным. Сегодня я хочу раскрыться чуть больше. Вы не видели бессонных ночей, сомнений и ощущения того, что я постепенно теряю саму себя", — начала Элина.

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По её словам, Гаэль видел всё это.

"Он ни разу не отпустил мою руку. Мы долго боролись с этим вместе, вкладывая в это все свои силы. Но некоторые сражения происходят глубоко внутри, и даже самая сильная любовь другого человека не может выиграть их за вас", — написала теннисистка.

Со временем Элина поняла, что ей нужно вернуться к самой себе — и что в рамках брака это невозможно.

"Это самая тяжелая правда, с которой мне приходилось сталкиваться, и самое сложное, что мне пришлось сказать человеку, которого я люблю. Гаэль выслушал меня. Он отнесся к моим потребностям с такой силой и достоинством, которые я никогда не забуду", — призналась чемпионка.

По словам Элины, муж был рядом и в самые счастливые моменты её жизни, и в самые мрачные времена, а она любила его всем сердцем.

"Вместе мы построили прекрасную жизнь и получили самый ценный дар — нашу дочь Скай. Скай всегда будет на первом месте. Наш брак подходит к концу, но наша семья — нет. Мы навсегда останемся её родителями, будем идти бок о бок на каждом этапе её жизни", — подчеркнула украинка.

Свитолина добавила, что в этом разрыве нет виновных, а есть двое людей, которые глубоко любили друг друга, и история, которая просто меняет свой формат.

Что известно о браке

Отметим, что украинка и французский теннисист начали встречаться в 2019 году. Звездная пара поженилась летом 2021 года, а через год у них родилась дочь Скай.

По разным оценкам экспертов, обручальное кольцо, которое Гаэль подарил Элине, стоило около 700 тысяч евро.

Летом 2021 года они обменялись свадебными клятвами во время камерной церемонии в небольшом швейцарском городке Нюэн. Монфис старше Свитолиной на 8 лет.

Элина Свитолина и Гаэль Монфис Фото: instagram.com/elisvitolina

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Элина показала редкие снимки своей двухлетней дочери Скай. Они играли в чаепитие.