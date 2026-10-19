Еліна Світоліна розлучається з чоловіком-французом: відома причина (фото)

Українська тенісистка Еліна Світоліна та її чоловік-француз Гаель Монфіс оголосили про розлучення після пʼяти років шлюбу.

Причиною розлучення став важкий психологічний стан Еліни через війну в Україні. Вона каже, що поступово втрачала себе й зрозуміла, що не зможе відновитися, лишаючись у шлюбі.

Еліна Світоліна розлучається

"Це найскладніше, чим мені коли-небудь доводилося ділитися. Усі знають, як багато для мене означає Україна. Але я рідко говорила про те, що війна зробила з моїм внутрішнім світом. Минулого року я розповідала вам, що мені довелося піти з корту, оскільки мій емоційний стан був нестабільним. Сьогодні я хочу відкритися трохи більше. Ви не бачили безсонних ночей, сумнівів і відчуття того, що я поступово втрачаю саму себе", — почала Еліна.

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За її словами, Гаель бачив усе це.

"Він жодного разу не відпустив моєї руки. Ми довго боролися з цим разом, віддаючи всі свої сили. Але деякі битви відбуваються глибоко всередині, і навіть найсильніша любов іншої людини не може виграти їх за вас", — написала тенісистка.

З часом Еліна зрозуміла, що їй потрібно повернутися до самої себе — і що в межах шлюбу це неможливо.

"Це найважча правда, з якою мені доводилося стикатися, і найскладніше, що мені довелося сказати людині, яку я кохаю. Гаель вислухав мене. Він поставився до моїх потреб із такою силою та гідністю, які я ніколи не забуду", — зізналася чемпіонка.

За словами Еліни, чоловік був поруч і в її найщасливіші моменти, і в найтемніші часи, а вона кохала його всім серцем.

"Разом ми побудували прекрасне життя, і отримали найцінніший дар — нашу доньку Скай. Скай завжди буде на першому місці. Наш шлюб добігає кінця, але наша сім’я — ні. Ми назавжди залишимося її батьками, йтимемо пліч-о-пліч на кожному етапі її життя", — наголосила українка.

Світоліна додала, що в розриві немає винних, а є двоє людей, які глибоко кохали одне одного, і історія, яка просто змінює свій формат.

Що відомо про шлюб

Зазначимо, що українка та французький тенісист почали зустрічатися у 2019 році. Зіркова пара одружилася влітку 2021, а через рік вони стали батьками доньки Скай.

За різними оцінками експертів, обручка, яку Гаель подарував Еліні, коштувала близько 700 тисяч євро.

Влітку 2021 року вони обмінялися весільними клятвами під час камерної церемонії в невеликому швейцарському містечку Нюьн. Монфіс старший за Світоліну на 8 років.

Еліна Світоліна та Гаель Монфіс Фото: instagram.com/elisvitolina

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