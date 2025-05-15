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Стиль життя

Еліна Світоліна показала підрослу доньку від Гаеля Монфіса (відео)

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Фото: instagram.com/elisvitolina | Еліна Світоліна та Гаель Монфіс з донькою

Українська тенісистка Еліна Світоліна показала рідкісні кадри дворічної доньки Скай. Вони грали в чаювання.

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Еліна Світоліна з донькою

Обличчя єдиної дитини, яка народилася в шлюбі тенісистки з колегою Гаелем Монфісом, традиційно побачити не можна, проте видно зачіску, у яку зібрані кучерики Скай. Еліна Світоліна ретельно зберігає приватність доньки, тому ніколи не показує публічно її обличчя.

"Час чаювання", — написала одеситка.

Користувачі мережі засипали зіркову маму та її маленьку доньку компліментами.

"Так мило. Вчимо важливості гідратації з самого раннього віку, нам подобається це бачити!", "Який смачний чай та які гарні дівчатка", "Все за гарними традиціями українського застілля", — пишуть фоловери спортсменки.

Донька Еліни Світоліної

Скай народилася в жовтні 2022 року. Наразі вона єдина дитина українки та французького тенісиста Гаеля Монфіса.

"З 2-им днем народження, Скай! Два роки сміху, обіймів та нескінченної любові. Спостерігати, як ти ростеш — наша найбільша пригода", — вітала Світоліна доньку з 2-м днем народження.

Еліна Світоліна та Гаель Монфіс Fullscreen
Еліна Світоліна та Гаель Монфіс
Фото: instagram.com/elisvitolina

Зіркова одеситка та Гаель Монфіс одружилися влітку 2021 року. Церемонія пройшла у Швейцарії: спочатку французький тенісист та його обраниця розписалися в Неоні, а потім вирушили на святкову вечірку до готелю Four Seasons.

Про роман пари стало відомо у 2019 році. Через два роки француз зробив пропозицію Еліні Світоліній.

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