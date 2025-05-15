Еліна Світоліна показала підрослу доньку від Гаеля Монфіса (відео)
Українська тенісистка Еліна Світоліна показала рідкісні кадри дворічної доньки Скай. Вони грали в чаювання.
Уродженка Одеси поділилася відео в Instagram.
Обличчя єдиної дитини, яка народилася в шлюбі тенісистки з колегою Гаелем Монфісом, традиційно побачити не можна, проте видно зачіску, у яку зібрані кучерики Скай. Еліна Світоліна ретельно зберігає приватність доньки, тому ніколи не показує публічно її обличчя.
"Час чаювання", — написала одеситка.
Користувачі мережі засипали зіркову маму та її маленьку доньку компліментами.
"Так мило. Вчимо важливості гідратації з самого раннього віку, нам подобається це бачити!", "Який смачний чай та які гарні дівчатка", "Все за гарними традиціями українського застілля", — пишуть фоловери спортсменки.
Донька Еліни Світоліної
Скай народилася в жовтні 2022 року. Наразі вона єдина дитина українки та французького тенісиста Гаеля Монфіса.
"З 2-им днем народження, Скай! Два роки сміху, обіймів та нескінченної любові. Спостерігати, як ти ростеш — наша найбільша пригода", — вітала Світоліна доньку з 2-м днем народження.
Зіркова одеситка та Гаель Монфіс одружилися влітку 2021 року. Церемонія пройшла у Швейцарії: спочатку французький тенісист та його обраниця розписалися в Неоні, а потім вирушили на святкову вечірку до готелю Four Seasons.
Про роман пари стало відомо у 2019 році. Через два роки француз зробив пропозицію Еліні Світоліній.
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