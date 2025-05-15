Элина Свитолина показала подросшую дочь от Гаэля Монфиса (видео)

Украинская теннисистка Элина Свитолина показала редкие кадры двухлетней дочери Скай. Они играли в чаепитие.

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Элина Свитолина с дочкой

Лицо единственного ребенка, который родился в браке теннисистки с коллегой Гаэлем Монфисом, традиционно увидеть нельзя, однако видно прическу, в которую собраны кудряшки Скай. Элина Свитолина тщательно сохраняет приватность дочери, поэтому никогда не показывает публично ее лицо.

"Время чаепития", — написала одесситка.

Пользователи сети засыпали звездную маму и ее маленькую дочь комплиментами.

"Так мило. Учим важности гидратации с самого раннего возраста, нам нравится это видеть!", "Какой вкусный чай и какие красивые девочки", "Все по хорошим традициям украинского застолья", — пишут фолловеры спортсменки.

Дочь Элины Свитолиной

Скай родилась в октябре 2022 года. Сейчас она единственный ребенок украинки и французского теннисиста Гаэля Монфиса.

"С 2-ым днем рождения, Скай! Два года смеха, объятий и бесконечной любви. Наблюдать, как ты растешь — наше самое большое приключение", — поздравляла Свитолина дочь со 2-м днем рождения.

Элина Свитолина и Гаэль Монфис Фото: instagram.com/elisvitolina

Звездная одесситка и Гаэль Монфис поженились летом 2021 года. Церемония прошла в Швейцарии: сначала французский теннисист и его избранница расписались в Неоне, а затем отправились на праздничную вечеринку в отель Four Seasons.

О романе пары стало известно в 2019 году. Через два года француз сделал предложение Элине Свитолиной.

Напомним, Китти Спенсер, британская модель и племянница покойной принцессы Дианы, трогательно поздравила свою дочь Афину со вторым днем рождения 30 апреля.

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