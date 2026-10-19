"Начался ад": известная певица рассказала об инвалидности сына (фото)

Украинская певица Мята (Юлия Загорская) рассказала об инвалидности своего 18-летнего сына. У мальчика сейчас вторая группа.

В интервью Славе Дёмину артистка вспомнила, как Юрию в детстве сделали плановую прививку, после чего у мальчика случились два инсульта, о чём они узнали позже.

Певица Мята рассказала об инвалидности своего сына

"Начался откат. Очень сильный откат", — говорит Юлия.

По словам знаменитой мамы, в два с половиной года её сын изучал английский язык, и у него всё получалось довольно хорошо.

"А потом, когда мы сделали вторую прививку, наступил откат. Три с половиной, четыре года. Я начала замечать, что он начинает бегать по кругу, прыгать на одном месте. Он сломал два дивана. И начался ад. Он перестал спать вообще. И я до 5 лет не знала, что такое сон вообще. У него настолько была возбуждена нервная система. Мы не знали, что с этим делать, что это такое. Нам никто не ставил нормального диагноза", — вспоминает певица.

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По словам Юлии, они просто не знали, куда обратиться за помощью.

Некоторые специалисты тогда говорили, что у мальчика аутизм.

"Мы обошли очень много таких центров, искали. Очень много тратили денег на его обучение, на психологов, на адаптацию. По сути, нам никто не сказал, что ребенку нужно лечение", — говорит Мята.

Мята с семьей Фото: YouTube

Потратили время

Из-за этого они потеряли время, когда можно было раньше начать решать проблему, поставив правильный диагноз.

По словам звезды, это "сказалось" и на речи, и на развитии ребенка.

Впрочем, Юлия не захотела называть диагноз сына.

"К сожалению, ничего изменить нельзя. Его можно лишь немного скорректировать", — говорит певица.

До 18 лет у Юрия была инвалидность первой группы. А после достижения совершеннолетия ему присвоили вторую группу, несмотря на то, что юноша не может оставаться один без присмотра взрослых. К тому же мальчик состоит на учете в ТЦК. Этими бюрократическими вопросами его мама как раз сейчас занимается.

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