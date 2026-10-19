Звезда "Квартала 95" рассказала о разрыве отношений с иностранцем (фото)

Украинская актриса и бывшая звезда "Квартала 95" Ирина Сопонару рассказала о тяжелом разрыве с бойфрендом.

Знаменитость долгое время встречалась на расстоянии, но дальше отношения не пошли. Об этом она рассказала в интервью проекту "Несовершенная женщина".

Ирина Сопонару рассказала о разрыве

"Мне это было нелегко. Я не говорю, что это было легко. И это было не с улыбкой. Все отношения, особенно последние из тех, что у меня были до замужества, давались с трудом. Потому что я любила этого человека, а он любил меня. Мы расстались не из-за того, что кто-то кого-то обидел", — говорит актриса.

По словам Ирины, они долгое время встречались на расстоянии, но в какой-то момент встал вопрос о том, что пора начинать жить вместе.

"Я не хотела ехать в Лондон, он тоже был англичанином. Он попробовал пожить здесь. Ему здесь не понравилось. Вот такие обстоятельства. Конечно, было тяжело, горько. Я очень долго приходила в себя после этого. Это не было легко. Но я тоже не хочу брать на себя ответственность как психолог, советовать: бросай его, будь сильнее. Каждый случай уникален. Здесь не нужно слушать героинь подкастов, а идти к психологу, если вы видите, что не справляетесь", — подчеркнула звезда.

Видео дня

Ирина привела аналогию: не всем подходит один и тот же крем для лица, поэтому и не всем подойдет один и тот же совет.

В настоящее время актриса замужем за британским бизнесменом Рисом Бейнхемом.

Ирина Сопонару с мужем Фото: instagram.com/irinasoponaru/

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Ирина Сопонару впервые рассказала о причинах своего ухода из "Студии Квартал 95", который произошел в декабре 2025 года.

Известная актриса состоит в отношениях с подданным Великобритании, который не побоялся войны и остался в Украине.

Кроме того, звезда объяснила, почему "Квартал 95" больше не шутит о ТЦК.