Зірка "Кварталу 95" розповіла про розрив стосунків з іноземцем (фото)

Українська акторка та колишня зірка "Кварталу 95" Ірина Сопонару розповіла про важкий розрив з бойфрендом.

Знаменитість тривалий час зустрічалася на відстані, але далі стосунки не пішли. Про це вона розповіла в інтервʼю проєкту "Недосконала Жінка".

Ірина Сопонару розповіла про розрив

"Це не було легко для мене. Я не кажу, що це було легко. І це було не з посмішкою. Всі відносини, особливо з останніх моїх завершених відносин, це до заміжжя, було важко йти. Тому що я кохала цю людину і він мене кохав. Ми розійшлися не через те, що хтось когось образив", — каже акторка.

За словами Ірини, вони довго зустрічалися на відстані, але в один момент назріло питання, що десь треба починати жити разом.

"Я в Лондон не хотіла їхати, він теж був англієць. Він тут спробував пожити. Йому тут не сподобалося. Отакі обставини. Звичайно, було важко, гірко. Я дуже довго з цього виходила. Це не було з посмішкою. Але я теж не хочу брати на себе відповідальність як психолог, відповідати: ти кидай, будь сильнішою. Кожен випадок, він якийсь унікальний. Тут не треба слухати героїнь подкастів, а йти до психолога, якщо ви бачите, що ви не стягуєте", — наголосила зірка.

Видео дня

Ірина навела аналогію, що не всім підходить один і той самий крем для обличчя, тому і не всім підійде та сама порада.

Наразі акторка одружена з британським бізнесменом Рісом Бейнхемом.

Ірина Сопонару з чоловіком Фото: instagram.com/irinasoponaru/

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Ірина Сопонару вперше розповіла про причини свого виходу зі "Студії Квартал 95", який відбувся у грудні 2025 року.

Відома акторка перебуває в стосунках з підданим Великої Британії, який не побоявся війни й залишився в Україні.

Крім того, зірка пояснила, чому "Квартал 95" більше не жартує про ТЦК.