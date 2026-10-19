Известная украинская певица потеряла сознание, упала и сломала ребра (фото)

Украинская певица Наталья Бучинская сообщила о серьезной травме. Артистка внезапно потеряла сознание, упала и сломала ребра. Теперь ей придется изменить свой концертный график.

Об этом знаменитость сообщила на своей странице в Instagram (nataliabuchynska). Поклонники всерьёз испугались за здоровье певицы и оставили ей множество комментариев со словами поддержки.

Бучинская получила серьезную травму

Так, артистка обратилась к поклонникам и рассказала об изменениях в своём концертном графике из-за проблем со здоровьем. По словам Натальи, она упала, потеряла сознание и сломала ребра.

"Знаете, в моей новой песне есть такие слова: „Если бы я знала, где упаду, наверняка бы себе постелила“. Теперь я могу сказать, что эти слова стали для меня в буквальном смысле актуальными. К сожалению, я действительно упала, потеряла сознание, сломала ребра, и жизнь решила немного скорректировать не только мои планы, но и концертный график", — рассказала Бучинская.

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Бучинская продемонстрировала последствия травмы Фото: Instagram

Из-за травмы певица вынуждена перенести выступления на новые даты. Кроме того, Бучинская вообще отменила концерты в Нежине и Фастове из-за сложившейся ситуации с безопасностью.

В комментариях под постом подписчики поддержали Бучинскую и пожелали ей скорейшего выздоровления и восстановления.

"Скорейшего выздоровления вам! Наша невероятная Наталья";

"Берегите себя, всё будет хорошо";

"Боже, я вас совсем не узнала! Вы совсем другая! Я впервые вижу вас такой — и это в хорошем смысле!";

"Наталья, искренне желаем вам скорейшего выздоровления! Берегите себя, пожалуйста, и не торопитесь — сейчас самое главное — ваше здоровье и хорошее самочувствие. Пусть каждый день приносит вам больше сил, облегчения и позитивных мыслей".

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