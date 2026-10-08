Тяжело больная Селин Дион упала прямо на сцене (видео)

Канадская певица Селин Дион упала прямо во время концерта в Париже. Это произошло, когда 58-летняя знаменитость исполняла песню "Dans un autre monde".

Селин Дион потеряла равновесие и оказалась на полу. Видео этого момента было опубликовано в Instagram (marieclairefr).

Селин Дион упала на сцене

На видео видно, как певица во время исполнения песни "Dans un autre monde" падает прямо на сцене. Поклонники предположили, что Селин могла поскользнуться или зацепиться брюками за каблук.

Однако после падения Дион не растерялась. Она быстро поднялась, показала поклонникам, что с ней всё в порядке, и продолжила исполнять песню.

Селин Дион страдает тяжелым заболеванием

В декабре 2022 года певица сообщила, что у неё диагностировали синдром мышечной скованности. Из-за плохого состояния здоровья звезде пришлось отменить часть мирового турне, а впоследствии и вовсе отказаться от концертов. Селин проходила физиотерапию, отвлекалась занятиями вокалом, пилатесом и балетом.

Видео дня

Селин Дион Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Селин Дион поделилась эмоциональным посвящением своему покойному мужу, Рене Анжелилу, в десятую годовщину его смерти.

Также певица опубликовала редкое фото с тремя своими сыновьями. Звезда позировала с Рене-Шарлем и близнецами Нельсоном и Эдди.

Кроме того, Селин Дион произвела фурор на показе мод Elie Saab в Саудовской Аравии, появившись на подиуме в ослепительном наряде.