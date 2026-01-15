Тяжелобольная Селин Дион заговорила о своем покойном муже (фото)

Канадская певица Селин Дион поделилась эмоциональной данью уважения своему покойному мужу, Рене Анжелилю, в десятую годовщину его смерти. Артистка потеряла своего любимого мужа и менеджера в январе 2016 года после его длительной борьбы с раком.

Исполнительница хита My Heart Will Go On опубликовала в Instagram снимок пианино с фотографией Рене. Темное освещение снимка идеально контрастировало с полоской света на задумчивом лице мужчины.

Селин Дион почтила память покойного мужа

"Моя любовь, десять лет без тебя кажутся просто днем, и все же каждый день кажется десятилетием... Десять лет без твоей ласки, и все же каждый день я чувствую твое прикосновение... Мы скучаем по тебе больше, чем можем выдержать, но ты научил нас быть сильными", — написала Селин в подписи к фото.

"Мы любим тебя больше, каждый день и каждый год", — добавила певица, написав имена их сыновей.

Пара впервые встретилась в 1980 году, когда Селин прошла к нему прослушивание в 12 лет. Они пошли на свое первое свидание, когда певице было 19, и публично объявили о своем романе шесть лет спустя.

Рене Анжелиль Фото: Instagram

Селин Дион потеряла мужа

Селин и Рене поженились на пышной церемонии в Монреале, Канада, в декабре 1994 года, а в январе 2001 года у них родился старший сын, Рене-Чарльз.

Их сыновья-близнецы, Нельсон и Эдди, родились в октябре 2010 года. Рене несколько раз боролся с раком, прежде чем умер от этой болезни в январе 2016 года. Канадская звезда взяла двухлетний перерыв в своей карьере в 1999 году, чтобы помочь ухаживать за Рене во время его первой борьбы с раком горла, и сделала еще один перерыв в 2014 году, когда рак вернулся.

Он так и не оправился от второго приступа рака и умер за два дня до своего 74-го дня рождения. Рене-Чарльзу должно было исполниться 15 лет, а его братьям-близнецам к тому времени было всего пять.

Селин Дион с сыновьями Фото: instagram.com/celinedion

