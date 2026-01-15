Важкохвора Селін Діон заговорила про свого покійного чоловіка (фото)

Канадська співачка Селін Діон поділилася емоційною даниною поваги своєму покійному чоловікові, Рене Анжелілю, в десяті роковини його смерті. Артистка втратила свого коханого чоловіка та менеджера в січні 2016 року після його тривалої боротьби з раком.

Виконавиця хіта My Heart Will Go On опублікувала в Instagram знімок піаніно з фотографією Рене. Темне освітлення знімка ідеально контрастувало зі смужкою світла на задумливому обличчі чоловіка.

Селін Діон вшанувала памʼять покійного чоловіка

"Моя любове, десять років без тебе здаються просто днем, і все ж кожен день здається десятиліттям… Десять років без твоєї ласки, і все ж кожного дня я відчуваю твій дотик… Ми сумуємо за тобою більше, ніж можемо витримати, але ти навчив нас бути сильними", – написала Селін у підписі до фото.

"Ми любимо тебе більше, кожного дня і кожного року", — додала співачка, написавши імена їхніх синів.

Пара вперше зустрілася в 1980 році, коли Селін пройшла до нього прослуховування у 12 років. Вони пішли на своє перше побачення, коли співачці було 19, і публічно оголосили про свій роман шість років по тому.

Рене Анжеліль Фото: Instagram

Селін Діон втратила чоловіка

Селін і Рене одружилися на пишній церемонії в Монреалі, Канада, у грудні 1994 року, а в січні 2001 року у них народився старший син, Рене-Чарльз.

Їхні сини-близнюки, Нельсон та Едді, народилися в жовтні 2010 року. Рене кілька разів боровся з раком, перш ніж помер від цієї хвороби в січні 2016 року. Канадська зірка взяла дворічну перерву у своїй кар'єрі в 1999 році, щоб допомогти доглядати за Рене під час його першої боротьби з раком горла, і зробила ще одну перерву в 2014 році, коли рак повернувся.

Він так і не оговтався від другого нападу раку і помер за два дні до свого 74-го дня народження. Рене-Чарльзу мало виповнитися 15 років, а його братам-близнюкам на той час було лише п'ять.

Селін Діон із синами Фото: instagram.com/celinedion

