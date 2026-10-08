Важкохвора Селін Діон впала прямо на сцені (відео)

Канадська співачка Селін Діон впала прямо під час концерту у Парижі. Це трапилося, коли 58-річна знаменитість виконувала пісню Dans un autre monde.

Селін Діон втратила рівновагу та опинилась на підлозі. Відео моменту оприлюднили в Instagram (marieclairefr).

Селін Діон впала на сцені

У ролику видно, як артистка під час виконання пісні Dans un autre monde падає прямо на сцені. Фанати припустили, що Селін могла підсковзнутись або ж зачепитись штанами за каблук.

Однак після падіння Діон не розгубилась. Вона швидко піднялась, показала шанувальниками, що з нею все добре, і продовжила виконувати пісню.

Селін Діон має важку хворобу

У грудні 2022 року співачка повідомила, що у неї діагностували синдром м'язової скутості. Через поганий стан здоров’я зірці довелося скасувати частину світового туру, а згодом і зовсім відмовитися від концертів. Селін проходила фізіотерапію, відволікалась вокалом, пілатесом та балетом.

Видео дня

Селін Діон Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Селін Діон поділилася емоційною даниною поваги своєму покійному чоловікові, Рене Анжелілю, в десяті роковини його смерті.

Також співачка опублікувала рідкісне фото з трьома своїми синами. Зірка позувала з Рене-Чарльзом і близнюками Нельсоном і Едді.

Крім того, Селін Діон спричинила фурор на показі мод Elie Saab у Саудівській Аравії, з'явившись на подіумі у сліпучому вбранні.