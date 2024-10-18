"Он у меня военный": украинская певица объяснила, почему скрывает своего мужа (видео)

Артистка Наталья Бучинская переживает, что не может показать своего мужа, ведь у него важная должность. Но тот сам пришел на интервью, хотя лицо не показывал.

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Народная артистка Украины Наталья Бучинская, которая замужем уже 23 года, скрывает своего мужа Александра, хотя ей иногда очень хочется показать какие-то совместные фото. Об этом певица призналась во время разговора на канале "Говорит Суханов".

Разговор с Натальей Бучинской о ее муже можно посмотреть с 20:30 до 54:12

Артистка рассказала, что не любит говорить о личной жизни и даже верит в то, что "счастье любит тишину". Впрочем недавно, во время празднования годовщины свадьбы, артистка собиралась поступиться своими принципами и показать фото своего мужа, с которым они знакомы более 26 лет. Однако она вовремя остановилась, ведь его должность не позволяет этого делать.

"У нас недавно была годовщина свадьбы и я так хотела запостить наше фото, хотя бы поздравить. А потом подумала, что мое и только мое. Но и мужу хотелось, чтобы я показывала. Но он у меня военный. Я не могу показывать", — рассказала Бучинская Алексею Суханову.

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Впрочем, в следующем году, на тридцатилетие своей творческой карьеры, певица не исключает, что возможно и покажет своего непубличного мужа.

Зато Алексей Суханов решил сделать сюрприз певице и тайно пригласил ее мужа на интервью.

"Вы сделали невозможное", — признала Наталья Бучинская. добавив, что съемочная группа осуществила ее маленькую мечту.

Во время разговора ее муж сидел спиной к камере, поэтому его лица зрители не видели.

Отметим, по информации СМИ, мужем Натальи Бучинской является уже бывший заместитель председателя Службы безопасности Украины Александр Якушев.

Напомним, Фокус писал, что украинская певица KOLA раскрыла некоторые подробности личной жизни и впервые рассказала о своем мужчине-иностранце. Он занимается медициной.

Также напомним, что украинская певица Камалия рассказала, что ее 11-летние дочери-двойняшки временно проживают с папой, миллиардером Мохаммадом Захуром, в Великобритании. Артистка призналась, что обучение за рубежом стоит немалых денег.