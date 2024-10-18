"Він у мене військовий": українська співачка пояснила, чому приховує свого чоловіка (відео)

Артистка Наталія Бучинська переживає, що не може показати свого чоловіка, адже у нього важлива посада. Але той сам прийшов на інтерв'ю, хоча обличчя не показував.

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Народна артистка України Наталія Бучинська, яка одружена вже 23 роки, приховує свого чоловіка Олександра, хоча їй іноді дуже хочеться показати якісь спільні фото. Про це співачка зізналася під час розмови на каналі "Говорить Суханов".

Розмову з Наталією Бучинською щодо її чоловіка можна подивитися з 20:30 до 54:12

Артистка розповіла, що не любить говорити про особисте життя й навіть вірить у те, що "щастя любить тишу". Утім нещодавно, під час святкування річниці весілля, артистка збиралася поступитися своїми принципами й показати фото свого чоловіка, з яким вони знайомі понад 26 років. Проте вона вчасно зупинилася, адже його посада не дозволяє цього робити.

"У нас нещодавно була річниця весілля й я так хотіла запостити наше фото, хоча б привітати. А потім подумала, що моє і тільки моє. Але й чоловікові хотілося, щоб я показувала. Але він у мене військовий. Я не можу показувати", — розповіла Бучинська Олексію Суханову.

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Утім, наступного року, на тридцятиріччя своєї творчої кар'єри, співачка не виключає, що можливо й покаже свого непублічного чоловіка.

Натомість Олексій Суханов вирішив зробити сюрприз співачці й таємно запросив її чоловіка на інтерв'ю.

"Ви зробили неможливе", — визнала Наталія Бучинська. додавши, що знімальна група здійснила її маленьку мрію.

Під час розмови її чоловік сидів спиною до камери, тому його обличчя глядачі не бачили.

Зазначимо, за інформацією ЗМІ, чоловіком Наталії Бучинської є вже колишній заступник голови Служби безпеки України Олександр Якушев.

Нагадаємо, Фокус писав, що українська співачка KOLA розкрила деякі подробиці особистого життя і вперше розповіла про свого чоловіка-іноземця. Він займається медициною.

Також нагадаємо, що українська співачка Камалія розповіла, що її 11-річні доньки-двійнята тимчасово проживають із татом, мільярдером Мохаммадом Захуром, у Великій Британії. Артистка зізналася, що навчання за кордоном коштує чималих грошей.