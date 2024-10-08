Камалія розповіла скільки грошей витрачає на навчання дочок-двійнят у Лондоні (відео)

Заслужена артистка України вийшла заміж за мільярдера Мохаммада Захура 2003 року. Пара розлучилася минулого року, вони виховують двох доньок Арабеллу та Мірабеллу.

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Українська співачка Камалія 7 жовтня у весільному вбранні відвідала "Музичну платформу України". У коментарі "Люкс ФМ" зірка відверто розповіла про те, де наразі перебувають її діти і про витрати на їхню освіту.

За словами співачки, її 11-річні доньки-двійнята тимчасово проживають із татом, мільярдером Мохаммадом Захуром, у Великій Британії. До Лондона дівчатка поїхали у вересні, але вже скоро повернуться в Україну. Артистка зізналася, що навчання за кордоном коштує чималих грошей.

Співачка Камалія та Мохаммад Захур зі своїми дітьми Фото: kamaliyaofficial/instagram

Камалія з ексчоловіком щорічно витрачають близько 52 тисяч фунтів стерлінгів (приблизно 2 мільйони 800 тисяч гривень) на навчання Арабелли і Мірабелли в школі. Крім того, значна сума йде на хобі доньок. Зокрема, дівчатка займаються верховою їздою і беруть уроки акторської майстерності.

"Діти зараз у Лондоні. Вони поїхали 8 вересня і 19 жовтня приїдуть в Україну... У рік навчання обходиться 24-26 тисяч фунтів на одну дитину. А їх двоє. А ще різні гуртки. Вони ходять у школу акторської майстерності, режисури та монтажу. На конях їздять. Дуже багато всього. І всі ці подорожі, і одягати, і годувати... дуже багато всього", — зізналася знаменитість.

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Раніше, 5 серпня Камалія розповіла про складні стосунки з батьком-тираном. За її словами, батько застосовував фізичне насильство як до її мами, так і до неї.