Відома українська співачка втратила свідомість, впала та зламала ребра (фото)

Українська співачка Наталія Бучинська повідомила про серйозну травму. Артистка раптово втратила свідомість, впала та зламала ребра. Тепер їй доведеться змінити свій концертний графік.

Про це знаменитість повідомила на своїй сторінці в Instagram (nataliabuchynska). Шанувальники не на жарт злякались за здоров’я співачки і залишили їй безліч коментарів зі словами підтримки.

Бучинська отримала серйозну травму

Так, артистка звернулася до прихильників і розповіла про зміни у своєму концертному графіку через проблеми зі здоров’ям. За словами Наталії, вона впала, втратила свідомість і поламала ребра.

"Знаєте, у моїй новій пісні є такі слова: "Якби я знала, де впаду, собі б напевно постелила". Тепер я можу сказати, що ці слова стали для мене в буквальному сенсі актуальними. На жаль, я дійсно впала, втратила свідомість, поламала ребра, і життя вирішило трохи скоригувати не тільки мої плани, а й концертний графік", — розповіла Бучинська.

Видео дня

Бучинська показала наслідки травми Фото: Instagram

Внаслідок травми виконавиця вимушена перенести виступи на нові дати. Крім цього, концерти у Ніжині та Фастові Бучинська взагалі скасувала, але вже через безпекову ситуацію.

У коментарях під дописом підписники підтримали Бучинську та побажали їй скорішого одужання та відновлення.

"Швидкого одужання вам! Наша неймовірна Наталія";

"Бережіть себе, все буде добре";

"Боже, я вас зовсім не впізнала! Ви зовсім інша! Я вперше вас такою бачу — і це в хорошому сенсі!";

"Пані Наталіє, щиро бажаємо вам якнайшвидшого одужання! Бережіть себе, будь ласка, і не поспішайте — зараз найважливіше ваше здоров’я та гарне самопочуття. Нехай кожен день приносить вам більше сил, полегшення та позитивних думок".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Українська телеведуча Олена-Христина Лебідь отримала серйозну травму. Знаменитість зламала ногу і тепер пересувається за допомогою милиць.

Канадська співачка Селін Діон впала прямо під час концерту у Парижі. Це трапилося, коли 58-річна знаменитість виконувала пісню Dans un autre monde.

До речі, Наталія Бучинська пояснила, чому приховує свого чоловіка. За її словами, у нього дуже важлива посада.