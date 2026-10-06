RU
RU
Розділи
Матеріали

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Стиль життя

Наречена колишнього віцепрем'єр-міністра України показалась на милицях: що сталося (фото)

Олена-Христина Лебідь та Павло Розенко на фото
Олена-Христина Лебідь та Павло Розенко | Фото: Instagram

Українська телеведуча Олена-Христина Лебідь отримала серйозну травму. Знаменитість зламала ногу і тепер пересувається за допомогою милиць.

Лебідь пожартувала, що тепер милиці – це її "новий автомобіль" на певний час. Відповідні фото телезірка оприлюднила на сторінці в Instagram (elena_kristina_lebed).

Олена-Христина Лебідь пересувається на милицях

Знаменитість отримала серйозний перелом ноги. Їй наклали гіпс і тепер Лебідь доводиться пересуватись за допомогою милиць. Однак ведуча не сумує і активно ділиться з підписниками кадрами "нового транспорту":

  • "Знайомтесь! Це моя нова "тачка". Колір — модний баклажан і срібло! Стоп-сигнали є. Поворотники, щоправда, поки на обкатці";
  • "Принц на білому коні скасовується. Нехай одразу їде на швидкій";
  • "Кажуть, іде похолодання. Я вже утеплила — одну ногу. Тепер чоботи на зиму не купуємо";
  • "Тренд зима-2026-2027".
  • "Нові "чобітки" за останніми трендами травматології. Зате ексклюзив: ручна робота, індивідуальний пошив і зняти просто так не можна".
Видео дня
Олена-Христина Лебідь зламала ногу
Олена-Христина Лебідь з милицями
Фото: Instagram
Олена-Христина Лебідь зламала ногу
Олена-Христина Лебідь з милицями
Фото: Instagram
Олена-Христина Лебідь зламала ногу
Олена-Христина Лебідь з милицями
Фото: Instagram
Олена-Христина Лебідь зламала ногу
Олена-Христина Лебідь з милицями
Фото: Instagram
Олена-Христина Лебідь зламала ногу
Олена-Христина Лебідь зламала ногу
Олена-Христина Лебідь зламала ногу
Олена-Христина Лебідь зламала ногу

Що відомо про Лебідь

Олена-Христина Лебідь – телеведуча на "Новому каналі". Вона веде програму "Аферисти в сітях". Її обранець Павло Розенко – народний депутат України з 2012 по 2014 роки, а також міністр соціальної політики з 2 грудня 2014 по 14 квітня 2016.

У 2025 році стало відомо, що Лебідь виходить заміж за колишнього віцепремʼєр-міністра. Пара разом вже понад 7 років. Розенко освідчився коханій декілька років тому, а та відповіла згодою. Однак вони досі офіційно не узаконили стосунки.

Олена-Христина Лебідь та Павло Розенко на фото
Олена-Христина Лебідь та Павло Розенко
Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

  • Олена-Христина Лебідь викликала неоднозначну реакцію підписників, продемонструвавши свою фігуру після зимових свят. Замість очікуваних жартів у відповідь на гумористичне відео, знаменитість отримала сотні коментарів із занепокоєнням щодо її надмірної худорлявості.
  • Згодом телеведуча відверто відреагувала на закиди підписників щодо своєї нібито надмірної худорлявості. Вона запевнила, що почувається абсолютно гармонійно у своєму тілі.

Крім того, Олена-Христина Лебідь розсекретила свою вагу. У ведучої доволі худорлява статура протягом усього життя, як би вона не харчувалася.