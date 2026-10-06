Наречена колишнього віцепрем'єр-міністра України показалась на милицях: що сталося (фото)

Українська телеведуча Олена-Христина Лебідь отримала серйозну травму. Знаменитість зламала ногу і тепер пересувається за допомогою милиць.

Лебідь пожартувала, що тепер милиці – це її "новий автомобіль" на певний час. Відповідні фото телезірка оприлюднила на сторінці в Instagram (elena_kristina_lebed).

Олена-Христина Лебідь пересувається на милицях

Знаменитість отримала серйозний перелом ноги. Їй наклали гіпс і тепер Лебідь доводиться пересуватись за допомогою милиць. Однак ведуча не сумує і активно ділиться з підписниками кадрами "нового транспорту":

"Знайомтесь! Це моя нова "тачка". Колір — модний баклажан і срібло! Стоп-сигнали є. Поворотники, щоправда, поки на обкатці";

"Принц на білому коні скасовується. Нехай одразу їде на швидкій";

"Кажуть, іде похолодання. Я вже утеплила — одну ногу. Тепер чоботи на зиму не купуємо";

"Тренд зима-2026-2027".

"Нові "чобітки" за останніми трендами травматології. Зате ексклюзив: ручна робота, індивідуальний пошив і зняти просто так не можна".

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Олена-Христина Лебідь з милицями Фото: Instagram Олена-Христина Лебідь з милицями Фото: Instagram Олена-Христина Лебідь з милицями Фото: Instagram Олена-Христина Лебідь з милицями Фото: Instagram

Що відомо про Лебідь

Олена-Христина Лебідь – телеведуча на "Новому каналі". Вона веде програму "Аферисти в сітях". Її обранець Павло Розенко – народний депутат України з 2012 по 2014 роки, а також міністр соціальної політики з 2 грудня 2014 по 14 квітня 2016.

У 2025 році стало відомо, що Лебідь виходить заміж за колишнього віцепремʼєр-міністра. Пара разом вже понад 7 років. Розенко освідчився коханій декілька років тому, а та відповіла згодою. Однак вони досі офіційно не узаконили стосунки.

Олена-Христина Лебідь та Павло Розенко Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Олена-Христина Лебідь викликала неоднозначну реакцію підписників, продемонструвавши свою фігуру після зимових свят. Замість очікуваних жартів у відповідь на гумористичне відео, знаменитість отримала сотні коментарів із занепокоєнням щодо її надмірної худорлявості.

Згодом телеведуча відверто відреагувала на закиди підписників щодо своєї нібито надмірної худорлявості. Вона запевнила, що почувається абсолютно гармонійно у своєму тілі.

Крім того, Олена-Христина Лебідь розсекретила свою вагу. У ведучої доволі худорлява статура протягом усього життя, як би вона не харчувалася.