Наречена колишнього віцепрем'єр-міністра України показалась на милицях: що сталося (фото)
Українська телеведуча Олена-Христина Лебідь отримала серйозну травму. Знаменитість зламала ногу і тепер пересувається за допомогою милиць.
Лебідь пожартувала, що тепер милиці – це її "новий автомобіль" на певний час. Відповідні фото телезірка оприлюднила на сторінці в Instagram (elena_kristina_lebed).
Олена-Христина Лебідь пересувається на милицях
Знаменитість отримала серйозний перелом ноги. Їй наклали гіпс і тепер Лебідь доводиться пересуватись за допомогою милиць. Однак ведуча не сумує і активно ділиться з підписниками кадрами "нового транспорту":
- "Знайомтесь! Це моя нова "тачка". Колір — модний баклажан і срібло! Стоп-сигнали є. Поворотники, щоправда, поки на обкатці";
- "Принц на білому коні скасовується. Нехай одразу їде на швидкій";
- "Кажуть, іде похолодання. Я вже утеплила — одну ногу. Тепер чоботи на зиму не купуємо";
- "Тренд зима-2026-2027".
- "Нові "чобітки" за останніми трендами травматології. Зате ексклюзив: ручна робота, індивідуальний пошив і зняти просто так не можна".
Що відомо про Лебідь
Олена-Христина Лебідь – телеведуча на "Новому каналі". Вона веде програму "Аферисти в сітях". Її обранець Павло Розенко – народний депутат України з 2012 по 2014 роки, а також міністр соціальної політики з 2 грудня 2014 по 14 квітня 2016.
У 2025 році стало відомо, що Лебідь виходить заміж за колишнього віцепремʼєр-міністра. Пара разом вже понад 7 років. Розенко освідчився коханій декілька років тому, а та відповіла згодою. Однак вони досі офіційно не узаконили стосунки.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Олена-Христина Лебідь викликала неоднозначну реакцію підписників, продемонструвавши свою фігуру після зимових свят. Замість очікуваних жартів у відповідь на гумористичне відео, знаменитість отримала сотні коментарів із занепокоєнням щодо її надмірної худорлявості.
- Згодом телеведуча відверто відреагувала на закиди підписників щодо своєї нібито надмірної худорлявості. Вона запевнила, що почувається абсолютно гармонійно у своєму тілі.
Крім того, Олена-Христина Лебідь розсекретила свою вагу. У ведучої доволі худорлява статура протягом усього життя, як би вона не харчувалася.