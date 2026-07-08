У мережі пишуть, що Олена-Христина Лебідь "надто худа": телеведуча відповіла на хейт (фото)
Телеведуча проєкту "Аферисти в сітях" відверто відреагувала на закиди підписників щодо своєї нібито надмірної худорлявості. Вона запевнила, що почувається абсолютно гармонійно у своєму тілі, а на упереджені запитання про раціон воліє просто віджартовуватися.
В ефірі YouTube-каналу "РБК-Україна LIFE" Олена-Христина Лебідь зізналася, що періодично стикається з критикою своєї зовнішності. Хейтери часто дорікають їй через нестачу ваги та припускають, що вона відмовляється від їжі. Телеведуча не приховує, що інколи реагує на подібні коментарі, але робить це виключно з гумором, коли має відповідний настрій.
"А чого ти не їси, а ти взагалі не їси?"… Я на це, коли є настрій, відповідаю. Я їм! Які дурні запитання, такі й дурні відповіді. Так, я їм, і регулярно", — поділилася Олена-Христина.
Зірка наголосила, що зауваження сторонніх людей жодним чином не впливають на її самооцінку. Вона повністю впевнена в собі та не має жодних комплексів через параметри своєї фігури.
Ведуча вважає себе цілком здоровою людиною і запевняє, що її чудовій фізичній формі та витривалості можуть позаздрити навіть ті друзі, які мають значно більші об'єми тіла. Чужі стандарти краси її не хвилюють, адже головне — це внутрішній комфорт і гармонія з собою.
"Для того, щоб були комплекси, треба, щоб людина була невпевненою в тому, як вона почувається. Я знаю, що мені в кайф. Це моє життя і моє тіло. Добре, що кожен із нас вирішує, як в тому тілі собі жити", — резюмувала телеведуча.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Олена-Христина Лебідь викликала неоднозначну реакцію підписників, продемонструвавши свою фігуру після зимових свят.
- Телеведуча пояснила, чому її вага ніколи не перевищує 40 кілограмів.
Крім того, Христина Лебідь виходить заміж за колишнього віцепремʼєр-міністра Павла Розенка.