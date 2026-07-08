У мережі пишуть, що Олена-Христина Лебідь "надто худа": телеведуча відповіла на хейт (фото)

Телеведуча проєкту "Аферисти в сітях" відверто відреагувала на закиди підписників щодо своєї нібито надмірної худорлявості. Вона запевнила, що почувається абсолютно гармонійно у своєму тілі, а на упереджені запитання про раціон воліє просто віджартовуватися.

В ефірі YouTube-каналу "РБК-Україна LIFE" Олена-Христина Лебідь зізналася, що періодично стикається з критикою своєї зовнішності. Хейтери часто дорікають їй через нестачу ваги та припускають, що вона відмовляється від їжі. Телеведуча не приховує, що інколи реагує на подібні коментарі, але робить це виключно з гумором, коли має відповідний настрій.

"А чого ти не їси, а ти взагалі не їси?"… Я на це, коли є настрій, відповідаю. Я їм! Які дурні запитання, такі й дурні відповіді. Так, я їм, і регулярно", — поділилася Олена-Христина.

Олена-Христина Лебідь розповіла, як реагує на хейт щодо ваги Фото: Instagram

Зірка наголосила, що зауваження сторонніх людей жодним чином не впливають на її самооцінку. Вона повністю впевнена в собі та не має жодних комплексів через параметри своєї фігури.

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Ведуча вважає себе цілком здоровою людиною і запевняє, що її чудовій фізичній формі та витривалості можуть позаздрити навіть ті друзі, які мають значно більші об'єми тіла. Чужі стандарти краси її не хвилюють, адже головне — це внутрішній комфорт і гармонія з собою.

"Для того, щоб були комплекси, треба, щоб людина була невпевненою в тому, як вона почувається. Я знаю, що мені в кайф. Це моє життя і моє тіло. Добре, що кожен із нас вирішує, як в тому тілі собі жити", — резюмувала телеведуча.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Олена-Христина Лебідь викликала неоднозначну реакцію підписників, продемонструвавши свою фігуру після зимових свят.

Телеведуча пояснила, чому її вага ніколи не перевищує 40 кілограмів.

Крім того, Христина Лебідь виходить заміж за колишнього віцепремʼєр-міністра Павла Розенка.