В сети пишут, что Елена-Кристина Лебедь "слишком худа": телеведущая ответила на хейт (фото)

Телеведущая проекта "Аферисты в сетях" откровенно отреагировала на упреки подписчиков относительно своей якобы чрезмерной худобы. Она заверила, что чувствует себя абсолютно гармонично в своём теле, а на предвзятые вопросы о рационе предпочитает просто отшучиваться.

В эфире YouTube-канала "РБК-Украина LIFE" Елена-Кристина Лебедь призналась, что периодически сталкивается с критикой своей внешности. Хейтеры часто упрекают её в недостаточном весе и предполагают, что она отказывается от еды. Телеведущая не скрывает, что иногда реагирует на подобные комментарии, но делает это исключительно с юмором, когда у неё соответствующее настроение.

"А почему ты не ешь, а ты вообще не ешь?"… На это я, когда есть настроение, отвечаю: "Я ем! Какие глупые вопросы — такие и глупые ответы. Да, я ем, и регулярно", — поделилась Елена-Кристина.

Елена-Кристина Лебедь рассказала, как реагирует на критику в адрес своего веса Фото: Instagram

Звезда подчеркнула, что замечания посторонних людей никоим образом не влияют на её самооценку. Она полностью уверена в себе и не испытывает никаких комплексов из-за параметров своей фигуры.

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Ведущая считает себя вполне здоровым человеком и уверяет, что её прекрасной физической форме и выносливости могут позавидовать даже те друзья, у которых значительно большие объёмы тела. Чужие стандарты красоты её не волнуют, ведь главное — это внутренний комфорт и гармония с самой собой.

"Чтобы появились комплексы, нужно, чтобы человек был неуверен в том, как он себя чувствует. Я знаю, что мне это нравится. Это моя жизнь и мое тело. Хорошо, что каждый из нас сам решает, как жить в этом теле", — подытожила телеведущая.

Напомним, ранее "Фокус" писал, что:

Елена-Кристина Лебедь вызвала неоднозначную реакцию подписчиков, продемонстрировав свою фигуру после зимних праздников.

Телеведущая объяснила, почему её вес никогда не превышает 40 килограммов.

Кроме того, Кристина Лебедь выходит замуж за бывшего вице-премьер-министра Павла Розенко.