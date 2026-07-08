В сети пишут, что Елена-Кристина Лебедь "слишком худа": телеведущая ответила на хейт (фото)
Телеведущая проекта "Аферисты в сетях" откровенно отреагировала на упреки подписчиков относительно своей якобы чрезмерной худобы. Она заверила, что чувствует себя абсолютно гармонично в своём теле, а на предвзятые вопросы о рационе предпочитает просто отшучиваться.
В эфире YouTube-канала "РБК-Украина LIFE" Елена-Кристина Лебедь призналась, что периодически сталкивается с критикой своей внешности. Хейтеры часто упрекают её в недостаточном весе и предполагают, что она отказывается от еды. Телеведущая не скрывает, что иногда реагирует на подобные комментарии, но делает это исключительно с юмором, когда у неё соответствующее настроение.
"А почему ты не ешь, а ты вообще не ешь?"… На это я, когда есть настроение, отвечаю: "Я ем! Какие глупые вопросы — такие и глупые ответы. Да, я ем, и регулярно", — поделилась Елена-Кристина.
Звезда подчеркнула, что замечания посторонних людей никоим образом не влияют на её самооценку. Она полностью уверена в себе и не испытывает никаких комплексов из-за параметров своей фигуры.
Ведущая считает себя вполне здоровым человеком и уверяет, что её прекрасной физической форме и выносливости могут позавидовать даже те друзья, у которых значительно большие объёмы тела. Чужие стандарты красоты её не волнуют, ведь главное — это внутренний комфорт и гармония с самой собой.
"Чтобы появились комплексы, нужно, чтобы человек был неуверен в том, как он себя чувствует. Я знаю, что мне это нравится. Это моя жизнь и мое тело. Хорошо, что каждый из нас сам решает, как жить в этом теле", — подытожила телеведущая.
Напомним, ранее "Фокус" писал, что:
- Елена-Кристина Лебедь вызвала неоднозначную реакцию подписчиков, продемонстрировав свою фигуру после зимних праздников.
- Телеведущая объяснила, почему её вес никогда не превышает 40 килограммов.
Кроме того, Кристина Лебедь выходит замуж за бывшего вице-премьер-министра Павла Розенко.