Невеста бывшего вице-премьер-министра Украины показалась на костылях: что произошло (фото)

Украинская телеведущая Елена-Кристина Лебедь получила серьезную травму. Знаменитость сломала ногу и теперь передвигается с помощью костылей.

Лебедь пошутила, что теперь костыли — это её "новый автомобиль" на некоторое время. Соответствующие фото телезвезда опубликовала на своей странице в Instagram (elena_kristina_lebed).

Елена-Кристина Лебедь передвигается на костылях

Знаменитость получила серьёзный перелом ноги. Ей наложили гипс, и теперь Лебедь вынуждена передвигаться с помощью костылей. Однако ведущая не унывает и активно делится с подписчиками снимками своего "нового транспорта":

"Знакомьтесь! Это моя новая "тачка". Цвет — модный баклажан и серебро! Стоп-сигналы есть. Поворотники, правда, пока на обкатке";

"Принц на белом коне отменяется. Пусть сразу едет на скорой";

"Говорят, грядет похолодание. Я уже утеплила — одну ногу. Теперь сапоги на зиму не покупаем";

"Тренд зима-2026–2027".

"Новые „сапожки“ по последним трендам травматологии. Зато эксклюзив: ручная работа, индивидуальный пошив и снять просто так нельзя".

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Елена-Кристина Лебедь с костылями Фото: Instagram Елена-Кристина Лебедь с костылями Фото: Instagram Елена-Кристина Лебедь с костылями Фото: Instagram Елена-Кристина Лебедь с костылями Фото: Instagram

Что известно о Лебедь

Елена-Кристина Лебедь — телеведущая на "Новом канале". Она ведет программу "Аферисты в сетях". Её супруг Павел Розенко — народный депутат Украины с 2012 по 2014 годы, а также министр социальной политики с 2 декабря 2014 года по 14 апреля 2016 года.

В 2025 году стало известно, что Лебедь выходит замуж за бывшего вице-премьер-министра. Пара вместе уже более 7 лет. Розенко сделал предложение любимой несколько лет назад, и она дала согласие. Однако они до сих пор официально не узаконили отношения.

Елена-Кристина Лебедь и Павел Розенко Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Елена-Кристина Лебедь вызвала неоднозначную реакцию подписчиков, продемонстрировав свою фигуру после зимних праздников. Вместо ожидаемых шуток в ответ на юмористическое видео знаменитость получила сотни комментариев с выражением беспокойства по поводу ее чрезмерной худобы.

Впоследствии телеведущая откровенно отреагировала на упреки подписчиков относительно своей якобы чрезмерной худобы. Она заверила, что чувствует себя абсолютно гармонично в своём теле.

Кроме того, Елена-Кристина Лебедь раскрыла свой вес. У ведущей на протяжении всей жизни довольно худощавое телосложение, как бы она ни питалась.