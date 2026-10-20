Украинскую блогершу посадили в тюрьму в США: ее обвиняют в насилии

Украинскую блогершу Владиславу Роговенко (Колесниченко) арестовали в США. В настоящее время она находится в тюрьме округа Бровард. Девушку обвиняют в домашнем насилии.

В отношении Роговенко было наложено федеральное иммиграционное задержание. Об этом сообщили в Службе общественного надзора за правопорядком округа Бровард.

Задержание Роговенко в США

По данным правоохранительных органов, Владиславу арестовали в городе Санрайз, штат Флорида. Сейчас она находится в тюрьме округа Бровард.

Ей предъявили обвинения в домашнем насилии, нанесении ударов и избиении. Кроме того, в отношении блогерши был наложен федеральный иммиграционный арест.

Влада Роговенко находится в тюрьме в США Фото: Facebook

Отмечается, что в настоящее время Роговенко находится под стражей без права освобождения под залог. Она считается невиновной до тех пор, пока её вина не будет доказана в суде.

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Кстати, блогершу арестовали 12 октября. Последний раз она появлялась в соцсети 10 октября.

Владу Роговенко задержали в США Фото: Facebook Владу Роговенко задержали в США Фото: Facebook

Влада Роговенко — что известно о блогерше

Блогерша стала известна благодаря участию в популярных шоу "Супермодель по-украински" (1-й сезон), "От пацанки до панянки" (4-й сезон) и "Супермама".

После начала полномасштабного вторжения Влада переехала в США. Там она проживает вместе с детьми и мамой.

31 августа этого года Роговенко в третий раз стала мамой. Она родила девочку от своего мужа по имени Алекс. Однако пара не живет вместе, и Влада неоднократно рассказывала о проблемах в отношениях.

Влада Роговенко с дочерью и парнем Алексом Фото: Instagram

Интересно, что Роговенко попала в базу "Миротворец". Причиной стали её призывы к прекращению войны и переговорам с РФ после ракетного обстрела детской больницы "Охматдет" в Киеве в июле 2024 года.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Влада Роговенко показала чек на сумму 9 миллионов гривен за роды в Америке.

Также блогерша сообщила о пополнении в семье и стала мамой в третий раз. У неё родилась дочь, хотя само событие сопровождалось экстремальными обстоятельствами.

Кроме того, сын Влады Роговенко оказался в реанимации. Блогерша рассказывала, что вторые роды были не такими легкими, как первые.