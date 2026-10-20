Українську блогерку посадили в тюрму у США: її звинувачують у насильстві
Українську блогерку Владиславу Роговенко (Колесніченко) заарештували в Америці. Наразі вона перебуває у тюрмі округу Бровард. Дівчину звинувачують у домашньому насильстві.
На Роговенко наклали федеральне імміграційне затримання. Про це повідомили у Службі громадського нагляду за правопорядком в окрузі Бровард.
Затримання Роговенко у США
За даними правоохоронних органів, Владиславу заарештували у місті Санрайз, штат Флорида. Зараз вона перебуває у в’язниці округу Бровард.
Їй висунули звинувачення у домашньому насильстві та нанесенні ударів, побитті. Окрім цього, на блогерку наклали федеральне імміграційне затримання.
Зазначається, що наразі Роговенко перебуває під вартою без права внесення застави. Вона вважається невинною, доки її вину не буде доведено у суді.
До речі, блогерку заарештували 12 жовтня. Останній раз вона з’являлась у соцмережі 10 жовтня.
Влада Роговенко – що відомо про блогерку
Блогерка стала відомою завдяки участі у популярних шоу "Супермодель по-українськи" (1 сезон), "Від пацанки до панянки" (4 сезон) та "Супермама".
Після початку повномасштабного вторгнення Влада переїхала до США. Там вона проживає разом з дітьми та мамою.
31 серпня цього року Роговенко втретє стала мамою. Вона народила дівчинку від чоловіка на ім’я Алекс. Однак пара не живе разом і Влада неодноразово розповідала про проблеми у стосунках.
Цікаво, що Роговенко потрапила до бази "Миротворець". Причиною стали її заклики до припинення війни та переговорів з РФ після ракетного обстрілу дитячої лікарні "Охматдит" у Києві в липні 2024 року.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Влада Роговенко показала чек в 9 мільйонів гривень за пологи в Америці.
- Також блогерка повідомила про поповнення в сім'ї та стала мамою втретє. У неї народилася донька, хоча сама подія супроводжувалася екстремальними обставинами.
Крім того, син Влади Роговенко потрапив в реанімацію. Блогерка розповідала, що другі пологи були не такими легкими, як перші.