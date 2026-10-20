Українську блогерку посадили в тюрму у США: її звинувачують у насильстві

Українську блогерку Владиславу Роговенко (Колесніченко) заарештували в Америці. Наразі вона перебуває у тюрмі округу Бровард. Дівчину звинувачують у домашньому насильстві.

На Роговенко наклали федеральне імміграційне затримання. Про це повідомили у Службі громадського нагляду за правопорядком в окрузі Бровард.

Затримання Роговенко у США

За даними правоохоронних органів, Владиславу заарештували у місті Санрайз, штат Флорида. Зараз вона перебуває у в’язниці округу Бровард.

Їй висунули звинувачення у домашньому насильстві та нанесенні ударів, побитті. Окрім цього, на блогерку наклали федеральне імміграційне затримання.

Влада Роговенко перебуває у тюрмі в США Фото: Facebook

Зазначається, що наразі Роговенко перебуває під вартою без права внесення застави. Вона вважається невинною, доки її вину не буде доведено у суді.

До речі, блогерку заарештували 12 жовтня. Останній раз вона з’являлась у соцмережі 10 жовтня.

Видео дня

Владу Роговенко затримали у США Фото: Facebook Владу Роговенко затримали у США Фото: Facebook

Влада Роговенко – що відомо про блогерку

Блогерка стала відомою завдяки участі у популярних шоу "Супермодель по-українськи" (1 сезон), "Від пацанки до панянки" (4 сезон) та "Супермама".

Після початку повномасштабного вторгнення Влада переїхала до США. Там вона проживає разом з дітьми та мамою.

31 серпня цього року Роговенко втретє стала мамою. Вона народила дівчинку від чоловіка на ім’я Алекс. Однак пара не живе разом і Влада неодноразово розповідала про проблеми у стосунках.

Влада Роговенко з донькою та хлопцем Алексом Фото: Instagram

Цікаво, що Роговенко потрапила до бази "Миротворець". Причиною стали її заклики до припинення війни та переговорів з РФ після ракетного обстрілу дитячої лікарні "Охматдит" у Києві в липні 2024 року.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Влада Роговенко показала чек в 9 мільйонів гривень за пологи в Америці.

Також блогерка повідомила про поповнення в сім'ї та стала мамою втретє. У неї народилася донька, хоча сама подія супроводжувалася екстремальними обставинами.

Крім того, син Влади Роговенко потрапив в реанімацію. Блогерка розповідала, що другі пологи були не такими легкими, як перші.