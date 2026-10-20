Пьяная напала на возлюбленного: появились новые подробности задержания блогерши Роговенко в США

В США задержали украинскую блогершу Владиславу Роговенко (Колесниченко). Её обвиняют в нападении на своего парня Алекса. По данным следствия, девушка находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Инцидент произошел 11 октября во Флориде возле торгового центра Sawgrass Mills. Дело Роговенко находится на рассмотрении в Службе общественного надзора за правопорядком округа Бровард. Подробнее об этом — расскажет Фокус.

Новые подробности задержания

В полицейском рапорте говорится, что Роговенко находилась возле торгового центра вместе со своим парнем Алексом, с которым блогерша часто ссорится. Владислава находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Во время разговора с полицейскими блогерша якобы разозлилась и трижды ударила Алекса — ладонью и кулаком в грудь, а затем в верхнюю часть тела. После этого Роговенко задержали и надели на неё наручники.

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Отмечается, что парень Владиславы не хотел, чтобы её привлекли к уголовной ответственности — он подписал соответствующее заявление. После задержания Роговенко доставили в больницу для медицинского осмотра, а затем — в тюрьму округа Бровард.

Кстати, согласно законодательству Флориды блогерше может грозить до одного года лишения свободы.

Владу Роговенко арестовали в США Фото: Facebook

Отношения Роговенко

Владислава и её избранник Алекс официально не узаконили свои отношения. Однако в конце августа этого года у пары родилась дочь Лея.

Роговенко не живет вместе с парнем, он периодически навещает их общего ребенка. Девушка часто жалуется на Алекса и рассказывает о проблемах в отношениях.

Кстати, у Роговенко есть ещё двое детей от первого брака — сыновья Тим и Марк.

Влада Роговенко и семья Алекса Фото: Instagram Влада Роговенко с Алексом Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Влада Роговенко сообщила о пополнении в семье и стала мамой в третий раз. У неё родилась дочь, хотя само событие сопровождалось экстремальными обстоятельствами.

Также блогерша показала чек на 9 миллионов гривен за роды в Америке.

Кроме того, сын Влады Роговенко оказался в реанимации. Блогерша рассказывала, что вторые роды были не такими легкими, как первые.