Пьяная напала на возлюбленного: появились новые подробности задержания блогерши Роговенко в США
В США задержали украинскую блогершу Владиславу Роговенко (Колесниченко). Её обвиняют в нападении на своего парня Алекса. По данным следствия, девушка находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Инцидент произошел 11 октября во Флориде возле торгового центра Sawgrass Mills. Дело Роговенко находится на рассмотрении в Службе общественного надзора за правопорядком округа Бровард. Подробнее об этом — расскажет Фокус.
Новые подробности задержания
В полицейском рапорте говорится, что Роговенко находилась возле торгового центра вместе со своим парнем Алексом, с которым блогерша часто ссорится. Владислава находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Во время разговора с полицейскими блогерша якобы разозлилась и трижды ударила Алекса — ладонью и кулаком в грудь, а затем в верхнюю часть тела. После этого Роговенко задержали и надели на неё наручники.
Отмечается, что парень Владиславы не хотел, чтобы её привлекли к уголовной ответственности — он подписал соответствующее заявление. После задержания Роговенко доставили в больницу для медицинского осмотра, а затем — в тюрьму округа Бровард.
Кстати, согласно законодательству Флориды блогерше может грозить до одного года лишения свободы.
Отношения Роговенко
Владислава и её избранник Алекс официально не узаконили свои отношения. Однако в конце августа этого года у пары родилась дочь Лея.
Роговенко не живет вместе с парнем, он периодически навещает их общего ребенка. Девушка часто жалуется на Алекса и рассказывает о проблемах в отношениях.
Кстати, у Роговенко есть ещё двое детей от первого брака — сыновья Тим и Марк.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Влада Роговенко сообщила о пополнении в семье и стала мамой в третий раз. У неё родилась дочь, хотя само событие сопровождалось экстремальными обстоятельствами.
- Также блогерша показала чек на 9 миллионов гривен за роды в Америке.
Кроме того, сын Влады Роговенко оказался в реанимации. Блогерша рассказывала, что вторые роды были не такими легкими, как первые.