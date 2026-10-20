П'яна напала на коханого: з'явились нові деталі затримання блогерки Роговенко у США

У США затримали українську блогерку Владиславу Роговенко (Колесніченко). Її звинувачують у нападі на свого хлопця Алекса. За даними слідства, дівчина була у стані сильного алкогольного сп'яніння.

Інцидент стався 11 жовтня у Флориді біля торгового центру Sawgrass Mills. Справа Роговенко перебуває у Службі громадського нагляду за правопорядком в окрузі Бровард. Детальніше про це — розповість Фокус.

Нові подробиці затримання

У поліцейському рапорті йдеться, що Роговенко була біля торгового центру разом зі своїм хлопцем Алексом, з яким блогерка часто свариться. Владислава перебувала у стані сильного алкогольного сп'яніння.

Під час спілкування з поліцейськими блогерка нібито розізлилась і тричі вдарила Алекса — долонею та кулаком у груди, а потім у верхню частину тіла. Після цього Роговенко затримали та одягнули на неї кайданки.

Видео дня

Зазначається, що хлопець Владислави не хотів, щоб її притягували до кримінальної відповідальності – він підписав відповідну заяву. Після затримання Роговенко доставили до лікарні для медичного огляду, а згодом — до в'язниці округу Бровард.

До речі, за законодавством Флориди блогерці може загрожувати до одного року ув'язнення.

Владу Роговенко арештували у США Фото: Facebook

Стосунки Роговенко

Владислава та її обранець Алекс офіційно не узаконили стосунки. Однак у пари наприкінці серпня цього року народилась донька Лея.

Роговенко не живе разом із хлопцем, він періодично навідується до їхньої спільної дитини. Дівчина часто скаржиться на Алекса і говорить про проблеми у стосунках.

До речі, Роговенко має ще двох дітей від першого шлюбу — синів Тіма та Марка.

Влада Роговенко і родина Алекса Фото: Instagram Влада Роговенко з Алексом Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Влада Роговенко повідомила про поповнення в сім'ї та стала мамою втретє. У неї народилася донька, хоча сама подія супроводжувалася екстремальними обставинами.

Також блогерка показала чек в 9 мільйонів гривень за пологи в Америці.

Крім того, син Влади Роговенко потрапив в реанімацію. Блогерка розповідала, що другі пологи були не такими легкими, як перші.