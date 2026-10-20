Участник шоу "МастерШеф", ушедший на фронт, тяжело ранен: что известно (фото)

Финалист шоу "МастерШеф 4" Виктор Перехрест, который служит с начала полномасштабной войны, получил тяжелые ранения во время эвакуации сослуживцев. В настоящее время защитник нуждается в длительном лечении.

Коллеги и близкие Виктора собирают средства на его лечение. Об этом стало известно в Instagram.

Участник шоу "МастерШеф" получил ранение на фронте

Виктор Перехрест — участник 4-го сезона шоу "МастерШеф", а в настоящее время — военнослужащий 101-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ.

Во время эвакуации сослуживцев Виктор получил тяжелые ранения. Оккупанты обстреляли группу военных, которая направлялась к своей позиции. Рискуя жизнью, Перехрест добрался до сослуживцев и оказал необходимую первую помощь военному с позывным "Амати".

В результате "Амати" удалось укрыться от вражеских дронов и дождаться подходящего момента для эвакуации. Спустя некоторое время Виктор тоже получил ранение, но вернулся за своим побратимом. Им и ещё двум раненым бойцам удалось эвакуироваться.

Видео дня

Отмечается, что военные преодолели расстояние более 10 километров за двое суток. В настоящее время Виктору требуется длительное лечение и значительная финансовая поддержка.

"Сейчас ему особенно нужны наша забота и помощь. Поэтому давайте объединимся, чтобы поддержать Витю на пути к выздоровлению", — отметили его коллеги.

Виктор Перехрест служит Фото: Instagram

Как помочь защитнику

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Виктор Перехрест на шоу Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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