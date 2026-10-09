Участник шоу "МастерШеф" пропал на фронте: что с ним на самом деле

Участник шоу "МастерШеф" Вячеслав Чернявский был вынужден покинуть проект из-за службы в Вооруженных силах Украины. Его коллега Карина Рябцева заявила, что с ним уже два месяца нет связи.

Такое заявление Рябцева опубликовала на своей странице в Instagram (karina_ryabtseva97). Она показала переписку с Чернявским, которая выглядит как "монолог".

Участник шоу "МастерШеф" не выходит на связь

По словам Карины, она ежедневно получает много сообщений о Вячеславе, но ей нечего ответить.

"Нет обнадеживающих новостей. Уже два месяца наша переписка выглядит так, будто это мой монолог с самой собой. Два месяца нет ответа от такого замечательного человека", — заявила Рябцева.

Пользователи сети потрясены этой новостью. В комментариях под постом они выразили надежду, что вскоре Чернявский выйдет на связь.

"Вячеслав, мы с нетерпением ждем, когда вы выйдете на связь! Молимся";

"Такой светлый человек. Вячеслав, ждем твоего возвращения";

"Господи, сохрани его. Самый светлый человек — это Вячеслав";

"Боже мой! Пусть вернётся живым".

Видео дня

Пользователи сети потрясены исчезновением Чернявского Фото: Instagram Пользователи сети потрясены исчезновением Чернявского Фото: Instagram

В сети прокомментировали исчезновение Чернявского

Тем временем в Threads другая участница "МастерШеф" Валерия Смишко заявила, что, якобы, с Вячеславом всё в порядке. По её словам, родственники мужчины знают о его местонахождении и состоянии.

"Я с ним участвовала в шоу „МастерШеф“. У нас есть связь с его родственниками. И они сообщают, как у него дела", — подчеркнула Валерия.

Валерия Смишко прокомментировала ситуацию Фото: Threads

Напомним, ранее Фокус писал, что:

17-й сезон кулинарного реалити-шоу "МастерШеф" вынужденно покинул Вячеслав Чернявский. Мужчина попросил судей отпустить его, чтобы продолжить службу в рядах ВСУ, поскольку его отпуск закончился.

Звезда фильмов "Довбуш" и "Киллхаус", известный украинский актёр Сергей Стрельников вступил в ряды Вооружённых сил Украины.

Кроме того, украинский актёр и комик Игорь Ласточкин, который уже более года служит в армии, удивил изменениями в внешнем виде: он отрастил бороду.