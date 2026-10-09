Учасник "МастерШеф" зник на фронті: що з ним насправді

Учасник шоу "МастерШеф" В'ячеслав Чернявський вимушено покинув проєкт заради служби у Збройних силах України. Його колега Каріна Рябцева заявила, що чоловік вже два місяці не виходить на зв'язок.

Таку заяву Рябцева оприлюднила на сторінці в Instagram (karina_ryabtseva97). Вона показала листування з Чернявським, яке виглядає як "монолог".

Учасник "МастерШеф" не виходить на зв'язок

За словами Каріни, вона щодня отримує багато повідомлень про В'ячеслава, але їй нема чого відповісти.

"Немає втішних новин. Уже два місяці наші переписки мають вигляд, ніби це мій монолог із самою собою. Два місяці немає відповіді від такої чудової людини", – заявила Рябцева.

Користувачі мережі шоковані цією інформацією. У коментарях під дописом вони висловили слова надії, що незабаром Чернявський вийде на зв'язок.

"В'ячеславе, ми дуже чекаємо, що ви вийдете на зв’язок! Молимося";

"Така світла людина. В'ячеславе, чекаємо на повернення";

"Господи, збережи його. Найсвітліша людина – це В'ячеслав";

"Боже мій! Хай повертається живим".

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Користувачі мережі шоковані зникненням Чернявського Фото: Instagram Користувачі мережі шоковані зникненням Чернявського Фото: Instagram

У мережі прокоментували зникнення Чернявського

Тим часом у Threads інша учасниця МастерШеф" Валерія Смішко заявила, що нібито з В'ячеславом усе добре. За її словами, родичі чоловіка знають про його місцезнаходження та стан.

"Я з ним на "МастерШефі" була. У нас є зв’язок з його родичами. І вони повідомляють, як він", — наголосила Валерія.

Валерія Смішко прокоментувала ситуацію Фото: Threads

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

17 сезон кулінарного реаліті-шоу "МастерШеф" вимушено покинув В'ячеслав Чернявський. Чоловік попросив суддів відпустити його, щоб продовжити службу в лавах ЗСУ, позаяк його відпустка закінчилася.

Зірка фільмів "Довбуш" та "Кіллхаус", відомий український актор Сергій Стрельніков вступив до лав Збройних сил України.

Крім того, український актор та комік Ігор Ласточкін, який понад рік служить у війську, здивував змінами в зовнішньому вигляді: він відростив бороду.