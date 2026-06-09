Поїхав на фронт: учасник "МастерШеф" заявив, що вимушено покидає проєкт (фото, відео)
17 сезон кулінарного реаліті-шоу "МастерШеф" вимушено покинув В'ячеслав Чернявський. Чоловік попросив суддів відпустити його, щоб продовжити службу в лавах ЗСУ, позаяк його відпустка закінчилася.
7 червня в ефір телеканалу "СТБ" вийшов черговий випуск "МастерШеф". Як з’ясувалось, за крок до омріяного кітеля проєкт вимушено покидає чинний військовий, головний сержант взводу В'ячеслав Чернявський, попри те, що судді вирішили попрощатися з іншим учасником – Ігорем Зарудним.
Військовий попросив залишити колегу, натомість сам вирушив на фронт.
"Ми чудово розуміємо, що служба чекає на вас. Для нас і так велика честь, що ви взяли участь у нашому проєкті. Тому ви будете єдиним учасником в історії "МастерШеф", який покине кухню зі своїм іменним фартухом", – заявив незмінний суддя шоу Ектор Хіменес-Браво, подякувавши учасникові за участь у реаліті-шоу.
Своїм благородним вчинком В'ячеслав довів суддів та учасників до сліз. Він родом з міста Токмак Запорізької області, яке окупувала Росія. Родина воїна наразі за кордоном.
"Я дуже вдячний вам. Я дуже уважно слухав кожне ваше слово. Я буду використовувати ті навички й знання, які я отримав тут. Хочу попросити вас, шановні судді, запрошувати військових для участі у вашій передачі у вигляді реабілітації, бо жоден медичний заклад не може надати тих емоцій", – зазначив Чернявський у прощальній промові й зачитав вірш Ліни Костенко "Крила".
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