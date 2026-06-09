Уехал на фронт: участник "МастерШеф" заявил, что вынужденно покидает проект (фото, видео)

17 сезон кулинарного реалити-шоу "МастерШеф" вынужденно покинул Вячеслав Чернявский. Мужчина попросил судей отпустить его, чтобы продолжить службу в рядах ВСУ, так как его отпуск закончился.

7 июня в эфир телеканала "СТБ" вышел очередной выпуск "МастерШеф". Как выяснилось, в шаге от заветного кителя проект вынужденно покидает действующий военный, главный сержант взвода Вячеслав Чернявский, несмотря на то, что судьи решили попрощаться с другим участником — Игорем Зарудным.

Военный попросил оставить коллегу, зато сам отправился на фронт.

Вячеслав Чернявский на службе в ВСУ Фото: Instagram

"Мы прекрасно понимаем, что служба ждет вас. Для нас и так большая честь, что вы приняли участие в нашем проекте. Поэтому вы будете единственным участником в истории "МастерШеф", который покинет кухню со своим именным фартуком", — заявил бессменный судья шоу Эктор Хименес-Браво, поблагодарив участника за участие в реалити-шоу.

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Своим благородным поступком Вячеслав довел судей и участников до слез. Он родом из города Токмак Запорожской области, который оккупировала Россия. Семья воина сейчас за границей.

"Я очень благодарен вам. Я очень внимательно слушал каждое ваше слово. Я буду использовать те навыки и знания, которые я получил здесь. Хочу попросить вас, уважаемые судьи, приглашать военных для участия в вашей передаче в виде реабилитации, потому что ни одно медицинское учреждение не может предоставить тех эмоций", — отметил Чернявский в прощальной речи и зачитал стихотворение Лины Костенко "Крылья".

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