Учасник "МастерШеф", який пішов на фронт, тяжко поранений: що відомо (фото)
Фіналіст "МастерШеф 4" Віктор Перехрест, який служить з початку повномасштабної війни, зазнав тяжких поранень під час евакуації побратимів. Наразі захисник потребує тривалого лікування.
Колеги та рідні Віктора збирають фінансову допомогу на його лікування. Про це стало відомо в Instagram.
Учасник "МастерШеф" отримав поранення на фронті
Віктор Перехрест — учасник 4-го сезону "МастерШеф", а нині — військовослужбовець 101-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ.
Під час евакуації побратимів Віктор зазнав тяжких поранень. Окупанти вразили групу військових, яка прямувала на свою позицію. Ризикуючи життям, Перехрест дістався до побратимів і надав необхідну першу допомогу військовому з позивним "Аматі".
У результаті "Аматі" зміг сховатися від ворожих дронів і чекав на зручний момент для евакуації. Через деякий час Віктор теж отримав поранення, але повернувся за побратимом. Вони та ще двоє поранених бійців змогли евакуюватися.
Зазначається, що військові подолали відстань у понад 10 кілометрів за дві доби. Наразі Віктор потребує тривалого лікування та значної фінансової підтримки.
"Зараз йому особливо потрібні наша турбота й допомога. Тож об’єднуємося, аби підтримати Вітю на шляху до одужання", — зазначили його колеги.
Як допомогти захиснику
Посилання на банку:
- https://send.monobank.ua/jar/A4BbktbL1E
Номер картки банки:
- 4874 1000 3492 9474
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Учасник шоу "МастерШеф" В'ячеслав Чернявський вимушено покинув проєкт заради служби у Збройних силах України. Його колега Каріна Рябцева заявила, що чоловік вже два місяці не виходить на зв'язок.
- Також зірка фільмів "Довбуш" та "Кіллхаус", відомий український актор Сергій Стрельніков вступив до лав Збройних сил України.
Крім того, український шеф-кухар та переможець шоу "МастерШеф" Павло Серветник звернувся до брата Максима, який воює.