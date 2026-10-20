Учасник "МастерШеф", який пішов на фронт, тяжко поранений: що відомо (фото)

Фіналіст "МастерШеф 4" Віктор Перехрест, який служить з початку повномасштабної війни, зазнав тяжких поранень під час евакуації побратимів. Наразі захисник потребує тривалого лікування.

Колеги та рідні Віктора збирають фінансову допомогу на його лікування. Про це стало відомо в Instagram.

Учасник "МастерШеф" отримав поранення на фронті

Віктор Перехрест — учасник 4-го сезону "МастерШеф", а нині — військовослужбовець 101-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ.

Під час евакуації побратимів Віктор зазнав тяжких поранень. Окупанти вразили групу військових, яка прямувала на свою позицію. Ризикуючи життям, Перехрест дістався до побратимів і надав необхідну першу допомогу військовому з позивним "Аматі".

У результаті "Аматі" зміг сховатися від ворожих дронів і чекав на зручний момент для евакуації. Через деякий час Віктор теж отримав поранення, але повернувся за побратимом. Вони та ще двоє поранених бійців змогли евакуюватися.

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Зазначається, що військові подолали відстань у понад 10 кілометрів за дві доби. Наразі Віктор потребує тривалого лікування та значної фінансової підтримки.

"Зараз йому особливо потрібні наша турбота й допомога. Тож об’єднуємося, аби підтримати Вітю на шляху до одужання", — зазначили його колеги.

Віктор Перехрест служить Фото: Instagram

Як допомогти захиснику

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Віктор Перехрест на шоу Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Учасник шоу "МастерШеф" В'ячеслав Чернявський вимушено покинув проєкт заради служби у Збройних силах України. Його колега Каріна Рябцева заявила, що чоловік вже два місяці не виходить на зв'язок.

Також зірка фільмів "Довбуш" та "Кіллхаус", відомий український актор Сергій Стрельніков вступив до лав Збройних сил України.

Крім того, український шеф-кухар та переможець шоу "МастерШеф" Павло Серветник звернувся до брата Максима, який воює.