Мужчина проехал половину страны ради встречи с красавицей, а девушка оказалась ИИ (фото)

49-летний бразилец Эдимар Мартинс продал всё своё имущество и преодолел почти 1900 километров, чтобы встретиться с женщиной, с которой познакомился в интернете. Мужчина хотел жениться, но его "женщина мечты" оказалась персонажем, созданным искусственным интеллектом.

Эдимар Мартинс впервые наткнулся на аккаунт в социальных сетях под именем Джессика Оливейра ещё в 2020 году. Об этом сообщает New York Post.

Мужчина влюбился в женщину, созданную ИИ

По словам Мартинса, он даже не подозревал, что общается с женщиной, созданной искусственным интеллектом. В начале октября Эдимар решил, что пришло время встретиться с любовью всей своей жизни.

Таким образом, мужчина продал все свои личные вещи, чтобы оплатить поездку на автобусе в Белу-Оризонти — столицу юго-восточного штата Минас-Жерайс.

"Я продал всё, что у меня было, избавился от всего… Я сдался… Кто бы не потерял надежду в такой ситуации?" — сказал Мартинс.

Видео дня

Эдимар Мартинс приехал к женщине-ИИ Фото: Скрин видео

Когда Эдимар прибыл в Белу-Оризонти, ему не удалось найти свою возлюбленную. Тогда он обратился на местную радиостанцию, и ему ответили: "Нет, это фейк, такой женщины не существует".

В конце концов, у Мартинса закончились деньги. Он обратился в мэрию Белу-Оризонти, где рассказал социальному работнику, что отправился в далёкое путешествие ради любви, потому что устал от одиночества. В результате ему помогли вернуться домой.

"Это принесло только печаль, разочарование, депрессию… Многие стремятся найти отношения — вот и я приехал", — сказал Эдимар.

Эдимар Мартинс объехал половину страны ради женщины-ИИ Фото: Instagram

Как выглядела женщина-ИИ

В видео, которое в настоящее время удалено из аккаунта Джессики в TikTok, женщина, созданная искусственным интеллектом, утверждала, что ищет мужчину, который мог бы переехать на её ферму, где она полностью обеспечивала бы его финансово.

"Я очень хочу, чтобы ты остался со мной. Хочу, чтобы ты приехал на мою ферму и больше никогда в жизни не работал", — заявил персонаж.

Джессика Оливейра, созданная ИИ Фото: Скрин видео

Впоследствии владелец этого аккаунта признал, что это действительно был персонаж, созданный с помощью искусственного интеллекта. Автор опроверг, что у него были какие-либо прямые контакты с Мартинсом.

"Я пришла сюда, чтобы сказать очевидное: я — творение искусственного интеллекта. Я никогда ни с кем не общалась под этим профилем. Целью было привлечь внимание для продажи. Я никогда ни с кем не разговаривала напрямую и, конечно же, никого не возила в Белу-Оризонти. Для меня стало неожиданностью узнать о том, что происходит", — подчеркнула вымышленная женщина.

Женщина-ИИ Фото: Скрин видео

В итоге Эдимар, у которого разбито сердце, пока остановился у одного из своих родственников. Он пообещал вернуться в Белу-Оризонти, чтобы найти человека, с которым сможет построить совместную жизнь.

"Я не нашёл её, но найду другую — там же, где был в прошлый раз, и поеду туда снова", — добавил Мартинс.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Женщина вышла замуж за мужчину ростом 120 см. Их фотографии называют выдумкой ИИ.

Индонезиец через 12 дней после свадьбы узнал, что его жена — мужчина. Таким образом, знакомство через интернет и поспешный брак обернулись неожиданностью.

Кроме того, 65-летняя бабушка влюбилась в мужчину, который моложе её на 21 год. Женщина потратила на него более 1000 фунтов, но родственники подозревают его в обмане.