Чоловік проїхав півкраїни заради зустрічі з красунею, а дівчина виявилась ШІ (фото)

49-річний бразилець Едімар Мартінс продав усе своє майно і подолав майже 1900 кілометрів, щоб зустрітися з жінкою, якою познайомився в інтернеті. Чоловік хотів одружитися, але його "жінка мрії" виявилась персонажем, створеним штучним інтелектом.

Едімар Мартінс вперше натрапив на акаунт у соціальних мережах під ім’ям Жессіка Олівейра ще у 2020 році. Про це повідомляє New York Post.

Чоловік закохався у жінку, створену ШІ

За словами Мартінса, він навіть не підозрював, що спілкується із жінкою, згенерованою штучним інтелектом. На початку жовтня Едімар вирішив, що настав час зустрітися з коханням усього свого життя.

Таким чином, чоловік продав усі свої особисті речі, щоб оплатити поїздку автобусом до Белу-Оризонті — столиці південно-східного штату Мінас-Жерайс.

"Я продав усе, що мав, позбувся всього… Я опустив руки… Хто б не зневірився в такій ситуації?" — сказав Мартінс.

Едімар Мартінс приїхав до жінки-ШІ Фото: Скрін відео

Коли Едімар прибув до Белу-Оризонті — знайти свою кохану йому не вдалося. Тоді він звернувся до місцевої радіостанції і йому сказали: "Ні, це фейк, такої жінки не існує".

Видео дня

Зрештою, у Мартінса закінчилися гроші. Він звернувся до мерії Белу-Оризонті, де розповів соціальному працівнику, що вирушив у далеку подорож заради кохання, бо втомився від самотності. У результаті йому допомогли повернутися додому.

"Це принесло лише сум, розчарування, депресію… Багато хто прагне знайти стосунки — от і я приїхав", — сказав Едімар.

Едімар Мартінс проїхав півкраїни заради жінки-ШІ Фото: Instagram

Як виглядала жінка-ШІ

У відео, яке наразі видалено з акаунту Жессіки в TikTok, жінка, створена штучним інтелектом, стверджувала, що шукає чоловіка, який міг би переїхати на її ферму, де вона повністю забезпечувала б його фінансово.

"Я дуже хочу тебе утримувати. Хочу, щоб ти приїхав на мою ферму і більше ніколи в житті не працював", — заявляв персонаж.

Жессіка Олівейра, яка створена ШІ Фото: Скрін відео

Згодом людина, яка веде цей акаунт, визнала, що це дійсно був персонаж, створений за допомогою штучного інтелекту. Автор заперечив, що мав будь-які прямі контакти з Мартінсом.

"Я прийшла сюди, щоб озвучити очевидне: я — витвір штучного інтелекту. Я ніколи ні з ким не спілкувалася під цим профілем. Метою було залучення уваги задля продажу. Я ніколи ні з ким не розмовляла безпосередньо і, звісно ж, нікого не возила до Белу-Оризонті. Для мене стало несподіванкою дізнатися про те, що відбувається", — наголосила вигадана жінка.

Жінка-ШІ Фото: Скрін відео

У підсумку Едімар, чиє серце розбите, наразі зупинився в одного зі своїх родичів. Він пообіцяв повернутися до Белу-Оризонті, щоб знайти людину, з якою зможе побудувати спільне життя.

"Я не знайшов її, але знайду іншу — там само, де був минулого разу, і поїду туди знову", — додав Мартінс.

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