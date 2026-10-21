"Это большая боль": Тринчер запретили проводить концерт в Киеве

Украинская певица Анна Тринчер планировала провести большой сольный концерт во Дворце спорта. Однако команда артистки получила официальный отказ от КМВА.

Тринчер пришлось перенести выступление на следующий год. Причина такого решения — ситуация с безопасностью в Киеве. Об этом певица сообщила на своей странице в Instagram (annatrincher_official).

Тринчер запретили выступать в Киеве

Артистка опубликовала видео, в котором со слезами на глазах рассказала о подготовке к большому сольному выступлению. Концерт должен был состояться во Дворце спорта уже 20 ноября.

В итоге Тринчер получила отказ от Киевской городской администрации в отношении запрета на проведение концерта. Это связано с постоянными тревогами и обстрелами в столице.

"У нас было готово почти всё. Мы сшили костюмы, определились с программой, сцена была утверждена. Но я получила отказ от Киевской городской администрации, запретившей проведение выступления. Очень грустно сообщать о переносе", — рассказала певица.

Видео дня

Анна Тринчер отменила концерт в Киеве Фото: Скрин видео

Артистка отметила, что с нетерпением ждала встречи с поклонниками. Однако она не может взять на себя такую ответственность и подвергать фанатов опасности.

"Из-за ситуации с безопасностью в Киеве мы получили официальный отказ от КМВА. Для меня это большая боль, ведь я очень ждала нашей встречи, я ждала этого дня 12 лет", — сказала Тринчер.

Кстати, певица уже выбрала новую дату для отменённого концерта. Он состоится 5 июня 2027 года.

"Новая дата — 5 июня! И все билеты остаются в силе! До встречи. Большое спасибо всем за поддержку", — добавила артистка.

Анне Тринчер запретили проводить концерт Фото: Скрин видео

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинская певица Анна Тринчер потеряла равновесие и упала прямо на сцене. Этот курьезный момент сняли из зрительного зала поклонники артистки, которая от стыда даже прикрыла лицо руками.

Кстати, певица поделилась забавной историей со съемочной площадки своего нового клипа "Палає".

Кроме того, Анну Тринчер раскритиковали в сети за сторис с книгой российского издательства в день массированной атаки россиян на украинские города.