"Це великий біль": Трінчер заборонили проводити концерт у Києві

Українська співачка Анна Трінчер планувала провести великий сольний концерт у Палаці спорту. Однак команда артистки отримала офіційну відмову від КМВА.

Трінчер довелось перенести виступ на наступний рік. Причина такого рішення – безпекова ситуація у Києві. Про це співачка повідомила на своїй сторінці в Instagram (annatrincher_official).

Трінчер заборонили виступати у Києві

Артистка оприлюднила відео, в якому зі сльозами на очах розповіла про підготовку до великого сольного виступу. Концерт мав відбутися у Палаці спорту вже 20 листопада.

Втім, Трінчер отримала відмову від Київської міської адміністрації про заборону проведення концерту. Це пов’язано із постійними тривогами та обстрілами у столиці.

"У нас було готово майже все. Ми пошили костюми, визначилися з програмою, сцена затверджена. Але я отримала відмову від Київської міської адміністрації про заборону проведення виступу. Дуже сумно повідомляти про перенесення", — розповіла співачка.

Видео дня

Анна Трінчер скасувала концерт у Києві Фото: Скрін відео

Артистка зазначила, що дуже чекала на зустріч із шанувальниками. Втім, вона не може взяти на себе таку відповідальність і наражати фанатів на небезпеку.

"Через безпекову ситуацію в Києві ми отримали офіційну відмову від КМВА. Це великий біль для мене, адже я дуже чекала нашої зустрічі, я дуже чекала цього дня 12 років", — сказала Трінчер.

До речі, співачка вже обрала нову дату для скасованого концерту. Він відбудеться 5 червня 2027 року.

"Нова дата — 5 червня! І всі квитки збережено! До зустрічі. Всім дуже дякую за підтримку", — додала артистка.

Анні Трінчер заборонили проводити концерт Фото: Скрін відео

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Українська співачка Анна Трінчер не втримала рівновагу й впала просто на сцені. Курйозний момент з глядацької зали зняли шанувальники артистки, яка від сорому навіть прикрила обличчя руками.

До речі, співачка поділилася кумедною історією зі знімального майданчика свого нового кліпу "Палає".

Крім того, Анну Трінчер розкритикували в мережі за сторіс з книжкою російського видавництва в день масованої атаки росіян по українських містах.