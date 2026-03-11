Випорожнилась на сукню: Анна Трінчер потрапила в кумедний конфуз на Балі (відео)

Співачка Анна Трінчер поділилася кумедною історією зі знімального майданчика свого нового кліпу "Палає". Цього разу увагу шанувальників привернув не фрагмент відео, а несподіваний інцидент, який стався під час роботи над роликом.

Артистка опублікувала кадри з бекстейджу, де працює зі змією. Під час одного з дублів тварина раптово випорожнилася просто на її сценічну сукню, чим спричинила справжній конфуз просто перед камерою. Відео з ситуацією Анна Трінчер оприлюднила в Instagram.

За словами Трінчер, вона й без того хвилювалася, адже для зйомок запросили одразу чотирьох змій, і взаємодія з ними вимагала повної концентрації. Тож те, що сталося під час дубля, стало для неї абсолютно несподіваним.

Анна Трінчер зняла новий кліп на Балі Фото: Instagram

Артистка з гумором прокоментувала ситуацію, зізнавшись, що такий "досвід" пережила вперше і навряд чи швидко його забуде. Попри неприємний момент, роботу над кліпом не зупинили, і знімальний процес продовжився.

Цікаво, що найбільше комфорту Анна відчула поруч з іншим "учасником" зйомок — слоном, який також з’явиться у кліпі. За її словами, велетень поводився спокійно і навіть допомагав розрядити атмосферу на майданчику.

