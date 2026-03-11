Испражнилась на платье: Анна Тринчер попала в забавный конфуз на Бали (видео)

Певица Анна Тринчер поделилась забавной историей со съемочной площадки своего нового клипа "Палает". На этот раз внимание поклонников привлек не фрагмент видео, а неожиданный инцидент, который произошел во время работы над роликом.

Артистка опубликовала кадры с бэкстейджа, где работает со змеей. Во время одного из дублей животное внезапно опорожнилось прямо на ее сценическое платье, чем вызвало настоящий конфуз прямо перед камерой. Видео с ситуацией Анна Тринчер обнародовала в Instagram.

По словам Тринчер, она и без того волновалась, ведь для съемок пригласили сразу четырех змей, и взаимодействие с ними требовало полной концентрации. Поэтому то, что произошло во время дубля, стало для нее совершенно неожиданным.

Анна Тринчер сняла новый клип на Бали Фото: Instagram

Артистка с юмором прокомментировала ситуацию, признавшись, что такой "опыт" пережила впервые и вряд ли быстро его забудет. Несмотря на неприятный момент, работу над клипом не остановили, и съемочный процесс продолжился.

Відео дня

Интересно, что больше всего комфорта Анна почувствовала рядом с другим "участником" съемок — слоном, который также появится в клипе. По ее словам, великан вел себя спокойно и даже помогал разрядить атмосферу на площадке.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Тринчер оправдалась за книгу на русском после громкого скандала.

На концерте Анны Тринчер в Тернополе неизвестные мужчины попытались напасть на артистку прямо на сцене.

Кроме того, певица и актриса приобрела элитный автомобиль марки BMW X5.