"Клянусь": Тринчер оправдалась за книгу на русском после громкого скандала (фото)

Украинскую певицу Анну Тринчер раскритиковали в сети за сторис с книгой российского издательства в день массированной атаки россиян по украинским городам 22 октября. Артистка после волны хейта вышла на связь.

Звезда сети оправдалась тем, что даже не заметила русский язык на книге, а сама читает исключительно на украинском все книги. Об этом она рассказала в Instagram.

Тринчер читает на русском?

Тринчер опубликовала видеообращение, где объяснила, что произошла ошибка и она даже не обратила внимание, что книга написана на русском языке. При этом, по словам артистки, книга была издана литовским изданием, а продавалась в украинском магазине.

"Комментирую скандал, который вчера начал вируситься. Во-первых, с недавних пор мне очень начала нравиться художественная литература, потому что до этого я в основном читала научную. И я с вами советуюсь. Вы рекомендуете мне разные книги, которые мне стоит почитать", — сказала певица.

По словам Тринчер, после советов фанатов она делает скриншоты книг и отправляет их ассистенту, с начала работы с которым все книги заказываются только на украинском.

"И это просто по умолчанию, потому что этот вопрос стоял в начале нашей работы. Книги с тех пор заказываются исключительно на украинском. Потому что я читаю книги исключительно на украинском языке. Вчера забрала с почты две книги после обстрелов, уставшая, показала вам, что у меня есть две новые книги. Клянусь, я даже не обратила внимание, что она написана на русском языке", — призналась Анна Тринчер.

В частности, певица извинилась за досадную ошибку. Она подчеркнула, что как лидер мнений не имеет права на такие действия, но это человеческий фактор невнимательности.

Анна Тринчер оправдалась из-за книги на русском языке Фото: annatrincher_official\Instagram

Скандал с Тринчер и книгой

В среду, 22 октября, в день российской атаки на украинские города, Анна Тринчер опубликовала stories, в котором показала две книги: "Цветы для Элджернона" американского писателя Дэниеля Киза и "Скорбь сатаны" британской писательницы Марии Корелли. Последняя пришла на русском языке.

Более того, обложка книги напоминает стиль российского издательства Аст. А книги этой серии до сих пор можно приобрести в Украине на некоторых сайтах.

Тринчер оскандалилась книгой на русском языке Фото: Threads

После огласки певица удалила stories, а украинцы начали активно высказывать свое возмущение.

