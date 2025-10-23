"Клянусь": Трінчер виправдалася за книжку російською після гучного скандалу (фото)

Українську співачку Анну Трінчер розкритикували в мережі за сторіс з книжкою російського видавництва в день масованої атаки росіян по українських містах 22 жовтня. Артистка після хвилі хейту вийшла на звʼязок.

Зірка мережі виправдалася тим, що навіть не помітила російську мову на книжці, а сама читає винятково українською всі книжки. Про це вона розповіла в Instagram.

Трінчер читає російською?

Трінчер опублікувала відеозвернення, де пояснила, що сталася помилка і вона навіть не звернула увагу, що книга написана російською мовою. При цьому, за словами артистки, книга була видана литовським виданням, а продавалася в українському магазині.

"Коментую скандал, який вчора почав віруситися. По-перше, віднедавна мені дуже почала подобатися художня література, бо до цього я здебільшого читала наукову. І я з вами раджуся. Ви рекомендуєте мені різні книжки, які мені вартує почитати", — сказала співачка.

Відео дня

За словами Трінчер, після порад фанатів вона робить скріншоти книг і відправляє їх асистенту, від початку роботи з яким усі книжки замовляються лише українською.

"І це просто по замовчуванню, бо це питання стояло на початку нашої роботи. Книжки відтоді замовляються виключно українською. Бо я читаю книжки виключно українською мовою. Вчора забрала з пошти дві книжки після обстрілів, втомлена, показала вам, що в мене є дві нові книжки. Клянусь, я навіть не звернула увагу, що вона написана російською мовою", — зізналася Анна Трінчер.

Зокрема, співачка попросила вибачення за прикру помилку. Вона наголосила, що як лідер думок не має права на такі дії, але це людський фактор неуважності.

Анна Трінчер виправдалася через книжку російською Фото: annatrincher_official\Instagram

Скандал з Трінчер та книжкою

У середу, 22 жовтня, у день російської атаки на українські міста, Анна Трінчер опублікувала stories, у якому показала дві книги: "Квіти для Елджернона" американського письменника Деніеля Кіза та "Скорбота сатани" британської письменниці Марії Кореллі. Остання прийшла російською мовою.

Ба більше, обкладинка книги нагадує стиль російського видавництва Аст. А книги цієї серії досі можна придбати в Україні на деяких сайтах.

Трінчер оскандалилася книжкою російською мовою Фото: Threads

Після розголосу співачка видалила stories, а українці почали активно висловлювати своє обурення.

