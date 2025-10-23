"Клянусь": Трінчер виправдалася за книжку російською після гучного скандалу (фото)
Українську співачку Анну Трінчер розкритикували в мережі за сторіс з книжкою російського видавництва в день масованої атаки росіян по українських містах 22 жовтня. Артистка після хвилі хейту вийшла на звʼязок.
Зірка мережі виправдалася тим, що навіть не помітила російську мову на книжці, а сама читає винятково українською всі книжки. Про це вона розповіла в Instagram.
Трінчер читає російською?
Трінчер опублікувала відеозвернення, де пояснила, що сталася помилка і вона навіть не звернула увагу, що книга написана російською мовою. При цьому, за словами артистки, книга була видана литовським виданням, а продавалася в українському магазині.
"Коментую скандал, який вчора почав віруситися. По-перше, віднедавна мені дуже почала подобатися художня література, бо до цього я здебільшого читала наукову. І я з вами раджуся. Ви рекомендуєте мені різні книжки, які мені вартує почитати", — сказала співачка.
За словами Трінчер, після порад фанатів вона робить скріншоти книг і відправляє їх асистенту, від початку роботи з яким усі книжки замовляються лише українською.
"І це просто по замовчуванню, бо це питання стояло на початку нашої роботи. Книжки відтоді замовляються виключно українською. Бо я читаю книжки виключно українською мовою. Вчора забрала з пошти дві книжки після обстрілів, втомлена, показала вам, що в мене є дві нові книжки. Клянусь, я навіть не звернула увагу, що вона написана російською мовою", — зізналася Анна Трінчер.
Зокрема, співачка попросила вибачення за прикру помилку. Вона наголосила, що як лідер думок не має права на такі дії, але це людський фактор неуважності.
Скандал з Трінчер та книжкою
У середу, 22 жовтня, у день російської атаки на українські міста, Анна Трінчер опублікувала stories, у якому показала дві книги: "Квіти для Елджернона" американського письменника Деніеля Кіза та "Скорбота сатани" британської письменниці Марії Кореллі. Остання прийшла російською мовою.
Ба більше, обкладинка книги нагадує стиль російського видавництва Аст. А книги цієї серії досі можна придбати в Україні на деяких сайтах.
Після розголосу співачка видалила stories, а українці почали активно висловлювати своє обурення.
