Охоронець тягнув за ногу: Анна Трінчер в сміливому міні й декольте впала на сцені (відео)

Українська співачка Анна Трінчер не втримала рівновагу й впала просто на сцені. Курйозний момент з глядацької зали зняли шанувальники артистки, яка від сорому навіть прикрила обличчя руками.

У мережі обговорюють відео падіння Анни Трінчер на сцені під час концерту. Співачка, одягнена в рожеву сукню з сміливим міні та декольте залізла на виспуп, аби привітати глядачів, але втратила рівновагу й разом з мікрофоном звалилась на підлогу. Детальніше про курйозний інцидент, — далі у матеріалі Фокусу.

Анна Трінчер падає на сцені

На опублікованих кадрах можна побачити, як помічники допомагають їй підвестися. Охоронець схопив співачку за ногу, а помічниця підтримувала за руку. Вставши на ноги, Трінчер прикрила обличчя руками, засміялась й продовжила виступ.

Користувачі мережі почали критикувати охоронця. Мовляв, він своєю "допомогою" лише заважав артистці.

"Але чувак поміг так поміг", — написав один з учасників обговорення. "Помічник супер, по сапогу погладив, поміг", — додав інший. "Всяке буває, то життя", — зазначив наступний.

Фото: TikTok

Не відомо, де та коли стався цей інцидент. На офіційних сторінках артистки немає згадки про це.

Співачка поділилася кумедною історією зі знімального майданчика свого нового кліпу "Палає". Цього разу увагу шанувальників привернув не фрагмент відео, а несподіваний інцидент, який стався під час роботи над роликом.

Також Анна Трінчер пожартувала над Віталієм Козловським після його гучного концерту у палаці "Україна". Артист став героєм жартів через великий суфлер із текстами пісень, який глядачі помітили прямо під час виступу.

Крім того, на концерті артистки у Тернополі невідомі чоловіки спробували напасти на артистку просто на сцені, але охорона вчасно втрутилася.