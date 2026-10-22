Дом в США и квартира в Москве: вдова и сын Кашпировского воюют за наследство

Недавно скончался советский психотерапевт Анатолий Кашпировский. Тело "целителя" привезли из России и похоронили в Виннице. Знаменитость оставил после себя огромное наследство, и теперь за жилье сразу в нескольких странах, а также за крупные суммы на счетах борются его родственники.

Между 51-летним внебрачным сыном Кашпировского — Сергеем — и 54-летней вдовой Гулизар Чалбашовой разгорелся конфликт. Об этом сообщают российские СМИ.

Родственники Кашпировского воюют за наследство

По данным инсайдера, больше всего споров вызывает поместье "целителя" в Калифорнии. Его стоимость составляет 340 тысяч долларов.

Сын Кашпировского утверждает, что сначала покупал дом вместе с отцом, но оформил его на себя, так как в то время сам разводился с женой.

Впоследствии психотерапевт должен был переоформить документы на сына. Однако Кашпировский поступил по-своему и оставил наследника ни с чем.

"При этом имущество, уже находящееся в собственности сына Кашпировского, вовсе не свидетельствует о его стесненном положении: через несколько месяцев после покупки первого дома рядом появился второй объект стоимостью примерно 300 тысяч долларов, также связанный с Сергеем. А в 2016 году он продал принадлежавший ему дом в Ла-Кинте за 450 тысяч долларов", — сообщил источник.

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Кроме того, Кашпировский оставил двухкомнатную квартиру в московском Митино, которой уже распоряжается его жена Гулизар. Стоимость жилья оценивается в сумму до 366 000 долларов. К тому же, по словам родственников, у Анатолия также было несколько квартир в Украине.

Внебрачный сын утверждает, что отец завещал ему имущество, но якобы под давлением Гулизар переписал всё на неё. К этому делу, по мнению Сергея, причастны и "сверхъестественные силы". Поэтому мужчина планирует продолжать борьбу за наследство и добиваться справедливости.

Кстати, младшему ребёнку Кашпировского сейчас чуть больше года. Девочка по имени Эллина родилась в его третьем браке с Гулизар.

Анатолий Кашпировский и его жена Гулизар Фото: руские СМИ

Смерть Кашпировского

Сердце Анатолия остановилось 3 октября. Он скончался в больнице в Москве. 8 октября в России состоялась церемония прощания с Кашпировским.

Интересно, что "целитель" хотел, чтобы его кремировали. Однако впоследствии племянник Кашпировского заявил, что гроб с телом перевезут в Украину.

В результате психотерапевта похоронили 13 октября. Теперь могила Кашпировского будет находиться на Центральном кладбище в Виннице рядом с его родителями и дочерью.

Анатолий Кашпировский Фото: руские СМИ

Напомним, ранее Фокус писал, что:

13 октября в Виннице тайно похоронили советского психотерапевта Анатолия Кашпировского. Его тело привезли из России. В сети появились фотографии могилы.

Украинский журналист Дмитрий Гордон поделился архивным видео с Кашпировским.

Кроме того, Анатолий Кашпировский и Дмитрий Гордон знакомы уже много лет. Именно Дмитрий был рядом с Анатолием в период его становления и славы.