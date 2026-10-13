Анатолия Кашпировского похоронили в Виннице
Сегодня, 13 октября, в Украине похоронили советского психотерапевта и "целителя" Анатолия Кашпировского. Тело гипнотизера доставили в Винницу, где похоронены его родители и дочь.
Об этом сообщил украинский журналист Дмитрий Гордон на своей странице в Instagram (gordondmytro). Также он поделился архивным видео с Кашпировским.
Кашпировского похоронили в Виннице
Психотерапевт был для Гордона лучшим другом. По словам журналиста, 13 октября Кашпировского похоронили на кладбище в Виннице.
"Несколько часов назад в Виннице похоронили великого врача и человека, моего друга Анатолия Кашпировского. Анатолий Михайлович вернулся домой — к маме и папе, к дочери. Светлая ему память!" — написал Гордон.
Кроме того, журналист показал видео с последней встречи с "целителем".
Известно, что Кашпировского похоронили на Центральном кладбище в Виннице, где похоронены его родители — Михаил и Ядвига, а также дочь Елена.
Как тело Кашпировского доставили в Украину
Племянник Кашпировского рассказывал, что гроб с гипнотизером везли сначала в Турцию, затем в Польшу, а оттуда — на поезде в Винницу.
Кстати, "целитель" родился в селе Ставница Хмельницкой области. Он окончил Винницкий медицинский институт, а затем переехал в Россию, где лечил рак, аллергию и бесплодие.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Анатолий Кашпировский и Дмитрий Гордон знакомы уже много лет. Именно Дмитрий Гордон был рядом с Анатолием Кашпировским в период его становления и славы.
- Также появилось фото могилы, где похоронили Анатолия Кашпировского.
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