Анатолия Кашпировского похоронили в Виннице

Сегодня, 13 октября, в Украине похоронили советского психотерапевта и "целителя" Анатолия Кашпировского. Тело гипнотизера доставили в Винницу, где похоронены его родители и дочь.

Об этом сообщил украинский журналист Дмитрий Гордон на своей странице в Instagram (gordondmytro). Также он поделился архивным видео с Кашпировским.

Кашпировского похоронили в Виннице

Психотерапевт был для Гордона лучшим другом. По словам журналиста, 13 октября Кашпировского похоронили на кладбище в Виннице.

"Несколько часов назад в Виннице похоронили великого врача и человека, моего друга Анатолия Кашпировского. Анатолий Михайлович вернулся домой — к маме и папе, к дочери. Светлая ему память!" — написал Гордон.

Кроме того, журналист показал видео с последней встречи с "целителем".

Известно, что Кашпировского похоронили на Центральном кладбище в Виннице, где похоронены его родители — Михаил и Ядвига, а также дочь Елена.

Видео дня

Как тело Кашпировского доставили в Украину

Племянник Кашпировского рассказывал, что гроб с гипнотизером везли сначала в Турцию, затем в Польшу, а оттуда — на поезде в Винницу.

Кстати, "целитель" родился в селе Ставница Хмельницкой области. Он окончил Винницкий медицинский институт, а затем переехал в Россию, где лечил рак, аллергию и бесплодие.

"Целитель" Анатолий Кашпировский Фото: Открытые источники

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Анатолий Кашпировский и Дмитрий Гордон знакомы уже много лет . Именно Дмитрий Гордон был рядом с Анатолием Кашпировским в период его становления и славы.

. Именно Дмитрий Гордон был рядом с Анатолием Кашпировским в период его становления и славы. Также появилось фото могилы, где похоронили Анатолия Кашпировского.

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